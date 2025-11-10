俳優の松平健さんが、ファミリーマート（東京都港区）の年末年始キャンペーンアンバサダーに就任し、“マツケン”をモチーフにしたグッズが詰まった「ファミマツケン福袋」の抽選受付が11月11日から実施されます。

【画像】「オレ！！」で金運アップ！ 「全部ピカピカじゃん！」 コレが「ファミマツケン福袋」の“中身”！

3000個に1個「直筆サイン入りカード」入り

「ファミマツケン福袋」は、同社の「年末年始キャンペーン」第1弾商品。セット内容は、「ファミマツケン でっかいトランプ」「ファミマツケン ステンレスタンブラー」「ファミマツケン ランチョンマット」「ファミマツケン おみくじ開運カード」「クーポン冊子（3000円相当）」で、価格は3300円（以下、税込み）です。

「ファミマツケン ステンレスタンブラー」は、高級感あふれるゴールドボディーに、マツケンの名前と芸紋を冠した特別デザインで、内容量は450ミリリットル。「ファミマツケン でっかいトランプ」は、通常のトランプカードよりも大きなA6サイズで、「3」と「8」（サンバ）や、ジャック〜キングには。マツケンデザインが施され、ジョーカー2種は特別デザインになっています。トランプとしての用途のほか、部屋のインテリアアイテムとしても飾れます。

「ファミマツケン おみくじ開運カード」は、華やかなデザインが特長で、マツケンの「オレ！！」ポーズもプリント。全6種からランダムで1枚封入。さらに、500個に1個の確率で1万円相当の「ファミペイギフトカード」が、3000個に1個の確率で松平さんの直筆サイン入りカードが封入されています。

「ファミマツケン ランチョンマット」は鮮やかなゴールドカラーの背景に、マツケンの笑顔がデザイン。サイズは横約35センチ、高さ約25センチ。

クーポン冊子は「ファミチキ／ファミチキレッド200円引き（5枚）」「おむすび100円引き（7枚）」「デザート100円引き（7枚）」「パン100円引き（6枚）」です。有効期限は2026年5月31日まで。

松平さんは、年末年始キャンペーンアンバサダーの就任について「責任重大だ」と述べつつ、福袋の注目アイテムについて「トランプがおすすめですね。年末年始に、家族で一緒に楽しめると思います」とコメントしています。

申し込み受付は、同社のオンラインショッピングサイト「ファミマオンライン」にて11月24日午後11時59分まで実施。当選は同月26日にメールで発表されます。商品受取は2026年1月1日午前10時から1月14日午後11時59分まで。1人1個までの購入制限があります。