パティ・ジェンキンス監督は「ワンダーウーマン」以外のDC作品でメガホンを取ることも否定していない。女優ガル・ガドット主演の「ワンダーウーマン」（2017年）と続編「ワンダーウーマン 1984」（2020年）を手がけたジェンキンス監督。現在は「スター・ウォーズ：ローグ・スコードロン」など他のプロジェクトで忙しいものの、スーパーヒーロー映画への復帰の可能性を示唆した。



【写真】イスラエル軍出身、ガル・ガドットの勇ましすぎる「ワンダーウーマン」

マーベル・シネマティック・ユニバース・ニュースに「ワンダーウーマンが大好きなので、（今後スーパーヒーロー映画を監督することが）絶対にないとは決して言えません」と話したジェンキンス監督。「しかし、今は自分の仕事にワクワクしているところです。新しいことを始めるのは常に良いことです。スーパーヒーロー映画を作るのは最高でした。どうなるかはわかりませんが、今は楽しい時間を過ごしています」と満足している現状も明かした。



なおジェンキンス監督は、3作目の「ワンダーウーマン」映画を監督する予定だったものの、ジェームズ・ガンとピーター・サフランがDCスタジオを引き継ぎ、DCユニバースを再構築したことで、このプロジェクトは棚上げとなっていた。同作の製作キャンセルによってジェンキンス監督はルーカスフィルムに復帰。「スター・ウォーズ：ローグ・スコードロン」の仕事を再開する流れとなった。



「スター・ウォーズ」シリーズの熱狂的なファンだというジェンキンス監督は以前、「ローグ・スコードロン」について、「特別にエキサイティングなプロジェクトです。最近の他の『スター・ウォーズ』作品同様、フォースの使い手やジェダイに焦点を当てた物語から離れ、銀河の他の物語へと動き始めているからです」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）