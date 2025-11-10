TikTokで話題のキックボクサー女子高生を献身的にサポートする元ヤン美人母が登場。17歳で結婚、出産を選んだ自分の人生を「後悔してない」と語った。

【映像】元暴走族総長と美人ギャル夫婦の現在の姿

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島海荷。

今回密着したのはTikTokで話題の女子高生キックボクサー・岡本琴弥さん（16）と、琴弥さんを支える父・憲佑さん（42）、母・香奈さん（42）。琴弥さんが憧れる7歳年上の兄・基康さんはプロのキックボクサーで、初代JLAウェルター級王者でもある。

両親はともにゴリゴリの“元ヤン”。母・香奈さんはイケイケの金髪ギャル、父・琴弥さんは暴走族の総長だった。

香奈さんは琴弥さんをジムに送迎したり練習風景を動画撮影したりと献身的にサポート。夕食はグルテンフリーにこだわり、タンパク質・脂質を意識。アスリートに最適な料理を研究し、朝は４時起きで栄養バランスを考えた弁当を作っているそうだ。

今では料理上手の香奈さんだが、17歳で結婚・出産しただけに苦い思い出も。「味噌汁も作れないでお嫁に行った」と、料理に失敗して部屋で泣いていたエピソードを振り返った。それでも「後悔してない。自分で選ぶ道は後悔しない」とキッパリ。だからこそ子どもたちが夢を持った時は「自分で選んだなら応援してあげよう」と感じているという。