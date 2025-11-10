俳優・本郷奏多が１０日、東京・品川インターシティで行われた、アウトドアシアターイベント「品川国際映画祭」のオープニングセレモニーに井桁弘恵と出席した。本郷は「品川っていう立地だからこそ仕事終わりの方も気軽に立ち寄っていただいて、ラフな感じで参加していただけるとうれしい」と呼びかけた。

品川については、地方の仕事の際に新幹線を利用することを踏まえて「もしかしたら一番使う駅かもしれない」と告白。駅以外も「全然歩きます」と語ったが、司会から「品川で何されてるんですか」と問われると「ええ？なんだっていいじゃないですか」と苦笑いでツッコミを入れ、「全然ご飯を食べたりしますよ」と明かしていた。

またイベントにちなみ、「短くても大切にしている時間」を問われると「ちょっとの間でも寝るようにしてる」と回答し「５分の移動でも理論上４分５０秒くらい寝れるんで」と説明。井桁から「目を閉じてるだけですよね」とツッコまれても「いやいや、寝てます。目を閉じたら大体寝れます」と自信たっぷりに語り、井桁は「へえー！すごい術をお持ちで」と驚いていた。