紗栄子「めっちゃ優秀」形状に着目！時短保湿＆貼りやすい保湿パッド

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子がリアルに使ってる【秋のおすすめアイテム】』の動画を投稿。おすすめアイテムを紹介し、中には美容アイテムも！ブランドの提供を受けての内容ではありましたが、紗栄子さんなりの使用感も語ってくれました。

■トナーパッド

動画内に登場したのはこちら！

SKIN1004/センテラ クイックカーミングパッド 3,300円円（編集部調べ）

皮脂バランスの調整や肌の鎮静をサポートしてくれるパッド！

紗栄子さんはこちらについて「結構私使ってる」とコメントしながら紹介。

使い方についても「時間のない時の朝とか、1分で水分チャージできるから」と朝の時短保湿にもなると語っていました。

また、他の評価ポイントとして「ここがめっちゃ優秀」「キワキワまで攻められるんだよね、目の下」と半月状の形に着目し、下まぶたも保湿しやすいと話していました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながら“おすすめアイテム”を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。