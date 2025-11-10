韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」が、人気のビタシープラスシリーズから、ビタミンC誘導体*配合の「ミシャ ビタシープラス EX美容液」を2025年11月7日（金）より公式オンラインストアで、11月12日（水）よりイオン・イオンスタイル・ウエルシアグループにて順次発売する。* 整肌成分：3-グリセリルアスコルビン酸､ヘキシル3-グリセリルアスコルビン酸

■究極のビタミンC美容液

「ミシャ ビタシープラス EX美容液」は、シリーズの中でも最高濃度のビタミンC誘導体*を配合した“究極版”美容液。デイリーケア向けの美容液や薬用スポットケアに続く新たなラインとして誕生した。製品テストでは高い実感が得られており、1滴ごとに確かな手応えを感じられる仕上がりとなっている。

ミシャのビタシープラスシリーズは、洗顔料・化粧水・ナイトクリーム・マスクなど幅広く展開しており、日々のスキンケアに取り入れやすいラインナップが魅力。

■商品情報

株式会社ミシャジャパン

ミシャ ビタシープラス EX美容液20mL店頭販売価格：2,420円（税込）オンライン販売価格：2,860円（税込）