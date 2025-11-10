ロックバンドLUNA SEAのボーカルで歌手の河村隆一（55）が10日、喉の不調のため今月14日、18日、19日に開催予定だった公演を延期すると発表した。

河村は公式サイトで「開催を予定しておりました『Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025−2026 Phase.03』11月14日（金）茨城公演、11月18日（火）、19日（水）神奈川公演は、喉の不調により医師の診断のもと、現時点で万全な状態での開催が困難であると判断し、やむを得ず、開催を中止・延期させていただきます」と発表。「本公演を楽しみにされていた皆さまには、大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを、心よりおわび申し上げます」と謝罪した。

河村は19年に肺腺がんの手術を手術、22年には声帯にできた静脈瘤（りゅう）の除去手術を受けたと発表していた。さらに2年前から原因不明の発声障害に悩まされていると公表していた。直近では8日から2日間、LUNA SEA主催のロックフェス「LUNATIC FEST．2025」に出演していた。