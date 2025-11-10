今年も残すところ2カ月を切り、いよいよ映画業界ではホリデーシーズンへのカウントダウンが始まろうとしている。28年ぶりの低調となった10月の興行を打ち破ったのは、『プレデター』シリーズの最新作『プレデター：バッドランド』だ。

参考：ハロウィン北米映画市場、31年間でワーストの低調 ヒット作不足＆ワールドシリーズ激突で

11月7日～9日の北米映画週末ランキングでNo.1に輝いた本作は、週末3日間で北米興行収入4000万ドルを記録。ディズニー／20世紀スタジオは2500万～3000万ドルのスタートを予想していたというから、予測を大きく上回る好スタートとなった。

この初動成績は、『エイリアンVSプレデター』（2004年）を抜いて『プレデター』シリーズ史上最高。海外市場でも4000万ドルを記録しており、全世界興行収入は8000万ドルとなった。製作費は1億500万ドルだから、かなり幸先の良い滑り出しだと言える。

監督・脚本は、前作『プレデター：ザ・プレイ』（2022年）が高い評価を受けたダン・トラクテンバーグ。本作ではシリーズ史上初、プレデターを主人公とする斬新なコンセプトに加え、『エイリアン』シリーズとも世界観を共有。エル・ファニング演じるウェイランド・ユタニ社のアンドロイドと共闘するストーリーとなった。

ヒットの要因は『プレデター』シリーズの変わらぬ人気と、作品としてのクオリティの高さだ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア85%・観客スコア95%という高評価を獲得し、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreではシリーズ屈指の「A-」評価となった。

シリーズの長い歴史ゆえ、観客の年齢層は高めだが、週末の間にも若い観客がだんだん増えていたという。レイティングがPG-13のためファミリー層も狙えること、IMAXなどプレミアムラージフォーマット上映の需要も大きいことは、さらなる飛躍を予感させる要素だ。日本でも公開中。

今週のサプライズは、公開3週目の恋愛映画『Regretting You（原題）』が、映画ファン期待の新作群をおさえてランキングの第2位にとどまったこと。週末興収は712万ドルで、なんと前週比マイナス8.9%（！）という驚異のホールド力だ。『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』（2024年）の原作者コリーン・フーヴァーの同名小説を映画化した本作は、製作費3000万ドルに対し、すでに世界興収7000万ドルを突破している。

第3位は『ブラックフォン 2』で、前週は『Regretting You』との大接戦に勝利してランキングの首位を飾ったが、この週末は3日間で興行収入530万ドル（前週比マイナス36.3%）となった。こちらも同じく製作費3000万ドルに対し、世界興収は1億2000万ドルを超えるスマッシュヒット。日本公開も11月21日に迫ってきた。

第4位には、『シャザム！』シリーズのザッカリー・リーヴァイ出演による実話映画『Sarah’s Oil（原題）』が初登場。自分の土地で石油が採れると信じ、テキサス州で最も裕福になった女性の物語で、北米2410館で週末興収445万ドルを記録した。観客の約半数が55歳以上、3分の2が女性。Rotten Tomatoesで観客スコア98%、CinemaScoreでは「A+」と高評価だが、信仰に基づく人間ドラマとしては珍しくない。

今週の注目は、第5位に初登場したラッセル・クロウ＆ラミ・マレック共演の歴史スリラー『Nuremberg（原題）』。北米1802館で週末興収は414万ドルと上々だ。ヒトラーの後継者とも目されたナチス・ドイツ幹部、ヘルマン・ゲーリング（ラッセル・クロウ）が裁判で裁かれるべきかどうかを、ひとりの精神科医（ラミ・マレック）が鑑定する……。

Rotten Tomatoesでは批評家スコアこそ68%と賛否が分かれたが、観客スコアは95%と高い。劇場の出口調査では76%が「強く薦める」と回答、93%が肯定的に評価した。こうした傾向から、配給のソニー・ピクチャーズは本作を『教皇選挙』（2024年）にも近い位置づけの作品として捉えているという。

監督・脚本は『ニュースの真相』（2025年）のジェームズ・ヴァンダービルト。脚本家として数々のスリラー映画を手がけてきた才人だ。日本公開は未定だが、クロウとマレックの演技対決はぜひスクリーンで観たい。

第8位には、こちらも注目のジェニファー・ローレンス＆ロバート・パティンソン主演『Die My Love（原題）』が初登場。ローレンス演じる妻は、パティンソン演じる夫の故郷で静かな生活を始め、孤独と精神の不調にさいなまれていく。

週末興収は283万ドルだが、とにかく賛否両論まっぷたつ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア76%・観客スコア44%、CinemaScoreでは「D+」評価と、口コミ効果が期待しづらいスタートとなった。同じくローレンス主演＆ダーレン・アロノフスキー監督『マザー！』（2017年）に時々言及されているあたり、長く語られる作品となりそうだ。監督・脚本は『ビューティフル・デイ』（2017年）のリン・ラムジー。日本公開は未定。

惜しくもトップ10入りを逃したのは、今をときめくシドニー・スウィーニー主演のスポーツ伝記映画『Christy（原題）』だ。北米2011館で週末興収130万ドルという数字はかなり厳しいが、本作は『THE MONKEY／ザ・モンキー』（2025年）をはじめ多数の作品を手がけてきた製作会社Black Bear Picturesの北米初配給作品。A24やNEONのようなブランド力を獲得できるかに注目が集まっている。

フェミニンでセクシーなイメージの強いスウィーニーだが、実在する女性ボクサーであるクリスティ・マーチン役を演じるために髪をばっさりとカットし、過酷なトレーニングによる役づくりに挑んだ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア76%（観客スコアなし）、CinemaScoreでは「B+」評価。スウィーニーの演技には絶賛の言葉が寄せられている。日本公開は未定。

このあと11月には、グレン・パウエル主演＆エドガー・ライト監督『ランニング・マン』、人気シリーズ『グランド・イリュージョン』最新作『Now You See Me 3（原題）』、大ヒット作の完結編『ウィキッド 永遠の約束』、そして『ズートピア2』 という怒涛のラインナップが控える。うまく勢いをつけて、12月にバトンを渡せるか？

【北米映画興行ランキング（11月7日～11月9日）】1.『プレデター：バッドランド』（初登場）4000万ドル／3725館／累計4000万ドル／1週／20世紀スタジオ

2.『Regretting You（原題）』（→前週2位）712万ドル（-8.9%）／3196館（-229館）／累計3859万ドル／3週／パラマウント

3.『ブラックフォン 2』（↓前週1位）530万ドル（-36.3%）／2943館（-362館）／累計7010万ドル／4週／ユニバーサル

4.『Sarah’s Oil（原題）』（初登場）445万ドル／2410館／累計445万ドル／1週／Amazon·MGM

5.『Nuremberg（原題）』（初登場）414万ドル／1802館／累計414万ドル／1週／ソニー

6. 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（↓前週3位）360万ドル（-42.1%）／2285館（-718館）／累計3803万ドル／3週／ソニー

7.『Bugonia（原題）』（↓前週5位）350万ドル（-30.4%）／2043館／累計1231万ドル／3週／Focus Features

8.『Die My Love（原題）』（初登場）283万ドル／1983館／累計283万ドル／1週／MUBI

9.『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』（↓前週7位）220万ドル（-41.5%）／2200館（-1260館）／累計2039万ドル／3週／20世紀スタジオ

10.『トロン：アレス』（↓前週8位）180万ドル（-41%）／1970館（-605館）／累計7126万ドル／5週／ディズニー

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年11月10日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2025W045/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/predator-badlands-box-office-record-opening-1236421940/https://variety.com/2025/film/box-office/predator-badlands-box-office-opening-weekend-record-1236573309/https://deadline.com/2025/11/box-office-predator-badlands-1236610703/

（文＝稲垣貴俊）