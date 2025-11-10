大創産業は、2022年にSDGs推進課を発足し、地域に根ざした商品開発や環境負荷の低いエネルギーへの切り替えを通して持続可能な社会への貢献を目指している。広島で創業した大創産業は、地域社会への責任として瀬戸内海の自然を守り再生することを目指して設立された認定NPO法人瀬戸内オリーブ基金（以下、オリーブ基金）に昨年10月から法人サポーターとして参画し、香川県豊島（てしま）の自然環境回復への取り組みを支援している。

香川県豊島は瀬戸内海に浮かぶ自然豊かな島だったが、1975年以降、島外から運びこまれた有害産業廃棄物の大量投棄によって環境が破壊される「豊島事件」が起こり、島の北西部水ヶ浦一角は無残な姿となり、住民も健康被害に苦しめられた。美しい自然を取り戻そうと立ち上がった市民の活動の末、2000年に公害調停が成立し、公費による廃棄物の処理が実現した。香川県の県木でもあるオリーブの植樹からはじまった緑化活動を中心に、緑豊かな環境を取り戻し、人と自然とが共存する美しい瀬戸内を次世代に残したいという思いを込めて設立されたのがオリーブ基金なのだという。

大創産業では、豊島のオリーブから収穫されるオリーブオイル（オリーブ果実油（保湿成分））を配合した商品を開発し、「Standard Products byDAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」で商品化、販売する。商品の展開を通して、豊島事件の風化を防ぎ、瀬戸内海の環境保全への関心を高める一助となることを目指している。豊島の自然環境回復へ誰もが参加できるように、法人サポーターによる初の商品化に取り組むとともに、売上の一部をオリーブ基金活動に寄付する仕組みを構築し、持続可能な地域社会と環境問題に積極的に貢献していく考え。

商品化として、香川県豊島産のオリーブオイルを配合した「SETOUCHI OLIVE（オリーブ果実油（保湿成分））」シリーズのフェイスマスク、リップクリーム、洗顔石けんの全3種を11月10日から全国のStandard Productsで順次発売する。すべての商品の成分には、保湿力に優れ、肌にエモリエントな感触を与える香川県豊島産のオリーブ果実油（オリーブ果実油（保湿成分））と、広島県尾道市生口島（いくちじま）産のレモン果汁（レモン果汁（保湿成分））を使用している。

オリーブ基金の事務局からは、「豊島のオリーブは、島民の人々による手摘みとのこと。機械を使った収穫にはスピードも量も到底かなわないが、現地での雇用を生み出す良い循環をもたらし、消費者の人々にはオリーブが採れた豊島という場所について、また島が持つ歴史について知ってもらえる機会につながれば」と期待の言葉を寄せられている。



「SETOUCHI OLIVE フェイスマスク」

「SETOUCHI OLIVE フェイスマスク」は、オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、レモン果汁、シロツメクサエキス、オクラ果実エキスなど肌にうれしい美容成分にこだわったフェイスマスク。名水の地、鳥取県大山の天然水を使っており、鉱物油、石油系界面活性剤、エタノール、タール色素、紫外線吸収剤は使用せず無添加にこだわった。



「SETOUCHI OLIVE リップクリーム」

「SETOUCHI OLIVE リップクリーム」（限定店舗のみでの発売）は、オリーブオイル、レモン果汁など、自然由来の保湿成分が主原料の無添加なので、成分が気になる人にも使いやすいリップクリームとなっている。エモリエント効果で、水分の蒸発を抑え、唇のうるおいを保つ。



「SETOUCHI OLIVE 洗顔石けん」

「SETOUCHI OLIVE 洗顔石けん」は、オリーブオイルを含めた植物由来の油脂100％で、鳥取県大山の名水を使用。じっくり低温で1ヵ月以上熟成するコールドプロセス製法によって、レモン果汁などの熱に弱い美容成分の配合を実現。洗顔後に肌がつっぱらず、やわらかな肌に仕上がる。肌へのやさしさを考えて防腐剤、酸化防止剤、石油系界面活性剤などは無添加となっている。

［小売価格］

SETOUCHI OLIVE フェイスマスク：3枚入り 330円／8枚入り 550円

SETOUCHI OLIVE リップクリーム：330円

SETOUCHI OLIVE 洗顔石けん：550円

（すべて税込）

［発売日］

SETOUCHI OLIVE フェイスマスク：11月10日（月）以降順次

SETOUCHI OLIVE リップクリーム：11月10日（月）以降順次

SETOUCHI OLIVE 洗顔石けん：12月上旬以降

大創産業＝https://www.daiso-sangyo.co.jp