TOMORROW X TOGETHERが、日本5大ドームツアー連動型イベント『TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World』を開催する。

本イベントは、2025年11月から2026年2月にかけて開催される初の日本5大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』の東京／大阪公演開催を記念したもの。「TOMORROW X TOGETHERらしい“魔法のような特別な思い出”をつくってほしい」という願いを込めて企画された。東京／大阪を中心に、それぞれの都市らしさとTOMORROW X TOGETHERの魅力を融合させた様々なプログラムを展開するという。

このたび本イベントのプログラムとして、すでに発表されたスターフライヤーとのラッピングジェット機コラボレーションに加え、東京から新大阪までの貸切新幹線企画と、名古屋市のランドマークであるサンシャインサカエの観覧車をはじめとしたコラボレーションが決定した。

東京ドーム公演が行われる1月21日と、京セラドーム大阪公演が行われる2月7日には、のぞみ新幹線をまるごとMOA（ファンの呼称）で貸し切る『TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World : LIMITED EXPRESS』を運行。各日、開催都市を行き先とする1便が特別仕様で運行される。新幹線車内では、座席に公式キャラクター『PPULBATU』デザインのオリジナルヘッドカバー（持ち帰り可能）が装飾されるほか、メンバーのオリジナルボイスやBGMの放送、記念撮影ボードの設置、ノベルティ配布など、MOAだけの空間で公演までの道中を盛り上げる。対象乗車券は、本日11月10日より特設サイトから抽選にて販売される。

また、11月17日からはスターフライヤーとのコラボレーションにより、メンバー5人全員を機体にデザインしたラッピングジェット機『TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World JET』（機番：JA25MC）が国内線にて運航される。対象期間中は、スターフライヤー全路線（予定）でオリジナルデザイン紙カップでのドリンク提供やTOMORROW X TOGETHERの楽曲を放送するスペシャルオーディオチャンネル（一部機材を除く）を楽しむことができる。加えて、往復航空券とホテルに限定ノベルティ（非売品）が付いたツアーも販売予定とのこと。詳細はスターフライヤーキャンペーンサイトより確認可能だ。

11月21日から12月14日の期間中には、名古屋市の栄に位置するサンシャインサカエとコラボレーション。ランドマークの1つである観覧車 Sky-Boat（スカイボート）のゴンドラが、TOMORROW X TOGETHER仕様にラッピングされる。また、オリジナル記念搭乗券付きチケットも販売。さらに期間中にはコラボレーションキッチンカーが登場し、オリジナルコースター特典付きのホットドリンクが提供される。

なお、今後もフォトスポットや飲食、ショッピング、体験型アクティビティ、地域を巡りながら楽しめる企画など、様々なプログラムが順次発表予定。各プログラムの詳細および最新情報は、TOMORROW X TOGETHER日本公式サイトのニュースページにて発表されるとのことだ。

