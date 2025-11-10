モスバーガーを展開するモスフードサービスは、「モスバーガー＆カフェ」全76店舗で11月12日から、冬の味覚を味わえる「デザートシェイク 栗」と「栗のラテ 〜ハニーメープル使用〜」を期間限定で販売する。

同社では、多様な立地に適合するためにモスバーガーの多業態化を進めており、特に住宅街や繁華街の立地に対しては、カフェ需要対応型の「モスバーガー＆カフェ」の展開を積極的に行っている。「モスバーガー＆カフェ」では、通常のモスバーガー店舗でも販売している商品のほか、限定のスイーツやドリンクなど、オリジナルメニューも併せて販売している。

「デザートシェイク 栗」（Sサイズのみ）は、国産の栗を使用したソースとバニラシェイクを合わせ、ホイップクリームとビスケットをトッピングした「デザートシェイク」。ソースには、熊本県産の栗（渋皮入り）ペーストと茨城県笠間市産の栗ペーストを使用している。さらに、コクのある甘みの三温糖とパタゴニアソルトを加えることで、キレの良い甘さに仕上げた。トッピングのビスケットは、ざくざくとした食感で、ほのかなシナモンの香りが栗の味わいとよく合う。なお、セットドリンクとしては選ぶことができない。また、フードデリバリーサービスでの販売はないという（届けサービスの販売は実施）。



「栗のラテ 〜ハニーメープル使用〜」

「栗のラテ 〜ハニーメープル使用〜」は、国産の栗を使用したソースとハニーメープルをカップに入れ、やさしい甘さのミルクで温めた。芳醇な栗の風味とハニーメープルの香りが溶け合った、心も体も温まる一杯となっている。仕上げにホイップを絞り、上から栗ソースを後がけすることで、見た目にも華やかに仕上げている。栗ソースには、熊本県産栗（渋皮入り）ペーストと茨城県笠間市産栗ペーストを使用。はちみつ入りのソースは三温糖のコクのある甘みに、パタゴニアソルトを加えることで、キレの良い甘さに仕上げた。なお、はちみつ入りのソースを使用している。ドリンクセットとしては選べない。フードデリバリーサービスでの販売はないという（届けサービスの販売は実施）。

［小売価格］

デザートシェイク 栗：480円

栗のラテ 〜ハニーメープル使用〜：490円

（すべて税込）

［発売日］11月12日（水）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company