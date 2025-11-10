本郷奏多、5分の移動でも睡眠「理論上4分50秒寝られる」 井桁弘恵の回答には思わずツッコミ
俳優の本郷奏多、井桁弘恵が10日、東京・品川インターシティ セントラルガーデンで行われた『品川国際映画祭』（10日〜15日開催）オープニングセレモニーに登壇。ショートフィルムのイベントにちなんだ「短くても大切にしている時間」という質問でまさかの意気投合を見せた。
【全身ショット】素敵！シースルーのブッラクドレスで登場した井桁弘恵
この日は、『ショート ショート フィルムフェスティバル＆アジア2025 オープニングセレモニー』に最新ショートフィルムのキャストとしても登壇し、数多くの映画作品にも出演している本郷がスペシャルゲストとして、井桁は主催である日鉄興和不動産のイメージキャラクターとして参加。
日鉄興和不動産の三輪正浩代表取締役社長とともに、品川のイルミネーションを点灯。映画祭にちなんで、映画のカチンコで合図した2人は、一気に輝いたイルミネーションを見て笑顔を見せた。
イベント後の取材で、本郷は「僕は今回初めて参加させていただいたんですけど、この品川という大都会で、キラキラの中に包まれて、華やかですてきなイベントだなと思います」とイベントを振り返った。井桁は「ものすごく良かったですし、毎年参加させていただいていて、これがないと冬が始まらないよなと改めて感じました」と声を弾ませた。
ショートフィルムのイベントということで、「短くても大切にしている時間」について問われると、本郷は「5分の移動でも、寝るようにしています。理論上4分50秒は寝られる」と堂々回答。これに井桁が「寝れるんですか？」と驚きの表情で問いかけると、本郷は「寝られます」ときっぱり。「すごい技をお持ちで…」と本郷の回答に感心する井桁だったが、自身は「お風呂を溜めてる時間…」と切り出し、「一眠りしちゃうんです」と告白。本郷が「ほとんど一緒じゃないですか」とツッコむと、井桁はおもわず笑いをこぼした。
前段の井桁の反応を引用して本郷が「寝れるんですか？」と聞くと、井桁は「寝れるんですよ！」と返答。「お湯を溜めている15分くらいの絶妙な時間が、ソファにごろんとしていると気づいたら2時間」と明かすと、本郷は「わかります。寝てる間に冷めちゃうんですよね」と共感。「そうなんですよ。それがなんかいいんですよね。寝ちゃったな、って思いながら深夜に入るっていう」とまさかの意気投合を見せた。
本映画祭は、アジア最大級の国際短編映画祭などを手掛けるショートフィルムの総合ブランド「ShortShorts」と、五感で体感できる移動式野外映画館プロジェクト「CINEMA CARAVAN」がコラボレーション。世界から厳選したショートフィルムを中心とした全36作品が無料で上映される。例年のメインスクリーンに加え、今年は新たに作品の上映と制作関係者によるトークセッションを開催する「“CREATOR’S”Theater」が登場するほか、映画だけでなく飲食テント形式のグルメとハイボール＆カクテルBARカウンターが登場。注目のアーティストによる音楽ライブやイルミネーションで彩られる。
MCは、関本なこが務めた。
