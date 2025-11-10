カルビーは、冬季限定の厚切りポテトチップス「冬ポテト 3種のチーズとトリュフ味／北海道産ほたてとバター味」を、11月17日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、11月24日から期間限定発売する（来年2月下旬終売予定）。

「冬ポテト」は、冬季限定の厚切りポテトチップス。2019年に初めて発売して以来、毎年冬季限定で発売していたが、2023年のシーズンで一度終売。昨年は発売していなかった。その後、消費者から復活を望む声が多く寄せられたことから、今年同シリーズをリニューアルして発売する。



「冬ポテト 北海道産ほたてとバター味」

コンセプトを“大人のためのちょっと贅沢な期間限定ポテトチップス”として、味わい、パッケージともに刷新。冬に需要が高まる乳系フレーバーをベースに贅沢感のある素材で風味やうま味を付与した。ジャガイモはこだわりのフレーバーに合わせて厚切りにカット。今しか味わえない至福の厚切りポテトチップスになっている。

商品特長は、国産じゃがいもを使用した冬のくつろぎ時間を彩る今だけの至福の厚切りポテトチップスとのこと。「3種のチーズとトリュフ味」は、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズのコク深い味わいにトリュフの香りを加えた、華やかな味わいとなっている。「北海道産ほたてとバター味」は、北海道産ほたて（ほたてパウダーに使用しているほたては、北海道産100％）に北海道製造バター（バターパウダーに使用しているバターは、北海道製造100％）を合わせ、コク深くうま味のきいた、贅沢感のある味わいに仕上げている。

パッケージは、今しか買えない限定商品であることを強調し、光沢感を取り入れて、上質感と贅沢感を表現し。シンプルな味名と素材の画像で味わいがイメージしやすいデザインとなっている。

［小売価格］190円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：11月17日（月）

コンビニエンスストア以外：11月24日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp