

「明治 エッセル スーパーカップ ミニ ストロベリークッキー・チョコ」

明治は、カップアイスの定番として好評を得ている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズから、「明治 エッセル スーパーカップ ミニ ストロベリークッキー・チョコ」を、11月17日に数量限定で発売する。

同商品は、「明治 エッセル スーパーカップ」で初となる“ストロベリークッキー”と、アイスの定番フレーバー“チョコ”の2種類のアイスを食べきりサイズで手軽に楽しむことができる。





「ストロベリークッキー」は、ストロベリーの爽やかな香りと甘酸っぱさが感じられるアイスに、チョコクッキーを混ぜ込んだ相性抜群な組み合わせのアイスとなっている。「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズのなかでも人気のフレーバーである“ストロベリーチョコ”を、ストロベリーアイスとチョコクッキーの組み合わせにし、初登場となる。

「チョコ」は、クッキーなどを混ぜ込んでいないシンプルな“チョコ”アイス。同社で製造した2種類のココアパウダーを組み合わせることで、チョコレート感とコクが感じられる同商品でしか楽しめない味わいに仕上げた。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］594円（税込）

［発売日］11月17日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp