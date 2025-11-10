日清シスコは、「チョコフレーク 雪雲ショコラ」「チョコフレーク 雪雲ホワイト」を11月24日に発売する。

1968年に発売した「チョコフレーク」は、コーンフレークのザクザクした食感とチョコレートのおいしさで支持されている、同社を代表するロングセラーブランド。

今回、リッチな味わいのチョコレート菓子の人気が高まる季節に向けて、同社の「チョコフレーク」史上最も薄いコーンフレークになめらかなくちどけのチョコレートをたっぷりとかけた新商品2品を期間限定で発売する。



「チョコフレーク 雪雲ホワイト」

「チョコフレーク 雪雲ショコラ」は、軽い食感の薄焼きコーンフレークをチョコレートで包み込み、表面にココアパウダーをまとわせた。「チョコフレーク 雪雲ホワイト」は、軽い食感の薄焼きコーンフレークをホワイトチョコレートコーチング（菓子などのコーティングに使用される、チョコレート類を原料の一部に含む食品）で包み込み、表面に練乳パウダーをまとわせた。口に入れた瞬間、“雪”のようになめらかなくちどけと“雲”のように軽やかな食感、そしてチョコレートの濃厚な味わいが楽しめる。

今しか食べられない「チョコフレーク」を、この機会にぜひ味わってみてほしい考え。

「チョコフレーク 雪雲ショコラ」は、“雪”のようになめらかなくちどけと“雲”のように軽やかな食感の「チョコフレーク」。同社の「チョコフレーク」史上最も薄いコーンフレークを、くちどけなめらかなチョコレートで包み込み、ココアパウダーをまとわせた。“雪”と“雲”で同商品のくちどけや食感に加え、季節感を表現したパッケージとなっている。食べたい分を食べたい時に楽しめる、持ち運びにも便利なチャック付きスタンドパックだという。

「チョコフレーク 雪雲ホワイト」は、“雪”のようになめらかなくちどけと“雲”のように軽やかな食感の「チョコフレーク」。同社の「チョコフレーク」史上最も薄いコーンフレークを、くちどけなめらかなホワイトチョコレートコーチングで包み込み、練乳パウダーをまとわせた。“雪”と“雲”で同商品のくちどけや食感に加え、季節感を表現したパッケージとなっている。食べたい分を食べたい時に楽しめる、持ち運びにも便利なチャック付きスタンドパックだという。

［小売価格］ノンプリントプライス

［発売日］11月24日（月）

