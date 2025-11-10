2025年11月11日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
うわさ話が盛り上がりそう。でも不確かなことには同意しないで。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
プライベート以外の活動で忙殺されそう。割り切って取り組んで。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人付き合いがわずらわしく感じるかも。孤独を選ぶのも正解。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
願いや目標は心の中にしまって。第三者の邪魔が入るかも。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
家でのんびりする時間をできるだけ取ろう。心が和むはず。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
落ち着いて生活しよう。静かに今後の目標を立てると吉。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
魅力がアップする日。オリジナリティーある発言を心掛けて。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
どんなことにも努力は惜しまないように。いい結果を信じよう。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ゲーム感覚で物事を進めるとスムーズに。苦痛も快楽に変わるかも。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
普段はあまり話さない人に話しかけて。距離が縮まるはず。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
海外旅行を計画すると◎。安全で快適なものになるはず。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
同じ目的を持つ仲間とコンタクトを。うれしい情報が得られそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)