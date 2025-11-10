「鼻から下ママそっくり」柳原可奈子、次女の七五三ショット公開「幸せが顔に出てますよ」「華やかですねー！」
タレントの柳原可奈子さんは11月8日、自身のInstagramを更新。次女の七五三を祝福し、家族ショットを公開しました。
【写真】次女の晴れ着姿
コメントでは「七五三、おめでとうございます！笑顔最高！」「華やかですねー！いつもと変わらず、可奈子ちゃんファミリーの満面の笑み、幸せオーラを感じられて、私も自然と笑みがこぼれましたよ ずっとずっと幸せにね」「皆さんの笑顔が輝いています」「本当に素敵なご家族」「次女ちゃんが特に鼻から下ママそっくりですね」「可愛くて可愛くてどーしょうもないって感じ、お一人お一人からにじみ出てます。見てる人もついつい笑顔 幸せが顔に出てますよかなちゃん」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「本当に素敵なご家族」柳原さんは「次女 #2歳11ヶ月 #七五三 のお祝いをしました」とつづり、20枚の写真を投稿。次女を抱っこしたツーショットや、夫、長女、両親も含めた6人の集合ショットがあります。皆とても幸せそうな表情を見せており、ほほ笑ましいです。また着用している着物についての詳細や、次女へのメッセージなども記しました。
親子ショットを多数公開自身のInstagramで、娘たちとの親子ショットを多数公開している柳原さん。9月22日には「長女の就学先が決まりました」と報告し、幸せそうな笑顔を見せた長女とのツーショットを投稿していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
