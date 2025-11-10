女子サッカーのサンフレッチェ広島レジーナのアンバサダー・近賀ゆかりさんが、8日、スポーツと平和について考える活動に参加しました。



小・中学生など25人が参加したのは、平和とスポーツをテーマにした「ピースポダイアログツアー」です。広島の高校生が考えたこのツアーは、原爆資料館と慰霊碑、原爆ドームを南北に結ぶ「平和の軸線」と、その延長にあるエディオンピースウイング広島などを巡ります。レジーナのアンバサダーで、元なでしこジャパンの近賀ゆかりさんも参加しました。





■高校生ガイド・行友悠葵さん「原爆が落ちてから広島サッカーが復興したのは何年後？」■参加者「10年後？」■高校生ガイド「もっと短い」■参加者「1年後」■高校生ガイド・行友悠葵さん「正解。広島はサッカーや野球などスポーツと強いつながりがある場所。」■参加者「スポーツと一緒に見ると違う角度から見られて勉強になった。」■元サンフレッチェ広島レジーナ 近賀ゆかりさん「サッカーができる幸せを平和であるからこそ感じることができたので、すごく良い時間になった。」参加者はツアーの後は試合を観戦し、スポーツができる平和を考える1日となりました。2025年11月10日放送