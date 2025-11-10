夢の舞台「花園」かけて 鹿児島実業vs加治木工業 高校ラグビー県大会決勝
高校ラグビーの夢の舞台「花園」への出場をかけた県大会の決勝戦が行われ、鹿児島実業と加治木工業が激突しました。
3連覇を目指す鹿児島実業と3年ぶりの全国を目指す加治木工業の決勝戦。
ダークグリーンの鹿児島実業は開始わずか2分、パスを受けた中尾が走り抜け、敵陣へと攻め入ります。広い右のスペースに何度もアタックをしかけジリジリと追い詰めると左の人数差をうみだし最後は川畑がトライ！鹿児島実業が先制点含めて3トライ1ゴールの17点リードで試合を折り返します。
その後、鹿実に1トライ奪われるも加治木工業はラインアウトからモール勝負を仕掛けます。残り5メートルを最後まで押し込み竹下がトライ！点差を10点に戻します。
しかし鹿実・谷河のトライを最後に試合は終了。29対12で鹿児島実業が3年連続25回目の優勝を果たしました。
（鹿児島実業3年・國生愛斗主将）
「フォワード、バックス関係なくどこからでも点が取れる機動力と攻撃力を持っている。ディフェンスは今までにないくらい仕上がっているのでもう少し全国に向けて改善出来たら」
鹿児島実業は、12月27日に大阪の花園ラグビー場で開幕する全国大会に出場します。