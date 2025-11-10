東京ディズニーリゾートのクリスマスイベント『ディズニー・クリスマス』が11日からスタート。10日、一足先に報道陣に向け公開されました。

東京ディズニーランドでは、10年ぶりに新しくなったパレード『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』をお披露目。ドナルドやプルート、そして映画『ズートピア』に登場するジュディとニックなど人気キャラクターたちがパレードを盛り上げます。

さらに、ミッキーとミニーはテディベアと共に登場。ミッキーが「メリークリスマス」と唱えると、“魔法の雪”が降る演出も。

パレードを鑑賞した来園者に感想を聞いてみると「ミニーちゃんとミッキーから(投げキス)もらったのがうれしくて、シャボン玉の演出とかもあると思わなかったので、すごくよかったです」と感動した様子を見せました。

また、パレードには2014年以来となるサンタクロースが再登場。親子で訪れた来園者は「サンタクロースが出るパレードは娘が初めてだったので、初めて見るサンタさんに、『あれサンタさん！？』って一生懸命言って」と語りました。さらにパレードを見た3人組の来園者は「ディズニーシーでしか見てなかったのでサンタさん。ランドにサンタさんがいる〜！って（サンタの帽子を）かぶってきてよかった」と喜びを明かしました。

パーク内には高さ約15メートルのツリーやリースなどが飾られ、“クリスマスムード”一色となったパークを楽しめます。

（11月10日放送『news every.』より）