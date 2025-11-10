中島健人（31）と永尾柚乃（9）が10日、岐阜県海津市内で行われた菓子メーカー湖池屋の中部工場完成記念式典に出席した。

2人は1日工場長に就任。子供のころから湖池屋の菓子で育ってきたという中島は「CMにも出演させていただき、工場にも来させていただいて、本当にお世話になっているので、最新の工場の1日工場長に就任させていただけて痛み入ります」と感謝。永尾は「工場長になれて信じられないくらいうれしいです！」と元気にあいさつした。

イベントでは“マイポテチ”作り体験に挑戦。中島は海老、朴葉味噌、梅を使用した「トライアングル美味ティー味」をプレゼン。「おいしさの三角形という意味と僕のエッセンスも込めたトライアングルです」とアピールした。

永尾は飛騨牛串焼きとブレンドのりを使った「柚乃とコイケヤ毎日のりのりポテトチップス〜ひだ牛とともに〜」を発表。「ケンティーさんはいっつも笑顔で元気な印象で、いまも元気なんですけどもっとノリノリになってほしくてつくりました」と伝えると、中島も「ライブ前に食べてノリノリになってステージに立ちますね」と乗り気で応じた。

2人でのイベント登壇は初めて。永尾は「優しくて笑顔がすてきで、かっこ良くて、キラキラしてて、すてきな方」とイメージ通りの“ケンティー”に感激。中島は永尾に対して「僕以上にジェントル」と印象を語った。「工場に車で到着した際、基本的に私は降りるのを先に誰かに譲るんですが、柚乃ちゃんも同じタイプでお互いに『先にどうぞ』っていう声がシンクロしたんですよね。私が先に車から降りさせていただいたので、僕以上にジェントルで、すごくすてきな方」と明かした。

同工場は12月から稼働予定。開業を記念し、「湖池屋プライドポテト 日本の神業 飛騨牛炭火焼」が10日から全国で発売される。