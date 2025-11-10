TOMORROW X TOGETHER、日本5大ドームツアー連動イベント開催決定！豪華企画が続々登場

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本各地で多彩なイベントを開催する。

【写真】ボムギュ、大阪散策SHOTがまるでMVと話題！

TOMORROW X TOGETHERは、初の日本5大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』の東京・大阪公演開催を記念して、ツアー連動型イベント「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World」（以下、「The Magic World」）を開催する。

先立って発表されたスターフライヤーとのラッピングジェット機コラボレーションに加え、貸切新幹線企画や観覧車コラボレーションなどが決定した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

HYBEおよびHYBE JAPANは、これまでも従来のコンサート観覧やツアー商品の購入といった公演体験にとどまらず、公演都市の中で新しく楽しい体験価値をファンに提供することを目的に、“都市型コンサートプレイパーク”プロジェクト『THE CITY』などを開催してきた。

今回開催する「The Magic World」は、初の日本5大ドームツアーに合わせて、MOA（ファンダム名）に「魔法のような特別な思い出」をつくってほしいという願いを込めて企画された。東京・大阪を中心に、それぞれの都市らしさとTOMORROW X TOGETHERの魅力を融合させた様々なプログラムが展開される。

のぞみ新幹線をまるごとMOAで貸切運行

東京ドーム公演が行われる1月21日と、京セラドーム大阪公演が行われる2月7日に、のぞみ新幹線をMOAで貸し切る「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World : LIMITED EXPRESS」が運行される。

各日、開催都市を行き先とする1便が特別仕様で運行され、新幹線車内では、座席に公式キャラクター「PPULBATU」デザインのオリジナルヘッドカバー（持ち帰り可能）が装飾されるほか、メンバーオリジナルボイスBGMの放送や、記念撮影ボードの設置、ノベルティ配布などが予定されている。対象乗車券は11月10日より特設サイトから抽選にて販売される。

また、11月17日からは、スターフライヤーとのコラボレーションにより、メンバーを機体にデザインしたラッピングジェット機「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World JET」（機番：JA25MC）が国内線にて運航される。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

対象期間中は、スターフライヤー全路線（予定）でオリジナルデザイン紙カップでのドリンク提供やTOMORROW X TOGETHERの楽曲を放送するスペシャルオーディオチャンネル（一部機材を除く）を楽しめる。ほかにも、往復航空券・ホテル・限定ノベルティが付いたツアーも販売予定となっている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

ラッピング観覧車＆キッチンカーコラボレーション

11月21日〜12月14日の期間中には、名古屋市・栄のサンシャインサカエとコラボレーションする。ランドマークの一つである観覧車Sky-Boat（スカイボート） のゴンドラがTOMORROW X TOGETHER仕様にラッピングされるほか、オリジナル記念搭乗券付きチケットも販売される。さらに期間中にはコラボキッチンカーが登場し、オリジナルコースター特典付きのホットドリンクの販売も予定されている。

なお、各プログラムの詳細および最新情報は、TOMORROW X TOGETHER日本公式サイトのニュースページで確認できる。