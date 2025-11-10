ゼニスのサファイア製の限定モデル｜ゼニス デファイゼロ G サファイア
2008年にゼニスが発表した「ゼロG」をご存じだろうか。ジンバル機構を備えた「グラビティ コントロール」脱進機モジュールを腕時計ムーブメントに搭載するという前例のない技術革新により、重力が精度に及ぼす影響をリアルタイムで打ち消すことに成功したモデルである。
【画像】重力の法則に挑む、ブルーとトランスペアレントのサファイア製限定モデル（写真7点）
そしてこのたび創業160周年を迎えた同ブランドは、この画期的な技術を讃え、サファイア製ケースを採用した壮麗な新作「デファイ ゼロ G」2モデルを発表した。
本モデルは、よりオープンで見やすい表示と透明なサファイア ケースを採用しており、夜空を思わせるディープクリアブルーモデルと、澄んだトランスペアレントモデルの2種類がラインナップしている。
なお、各モデルとも世界限定の特別モデルとして各10本のみの限定生産となる。
デファイ ゼロ G （04.9003.8812/51.R584）
ムーブメント：エル・プリメロ 8812
振動数：毎時36,000振動（5Hz）
パワーリザーブ：50時間
機能：12時位置にオフセンターの時・分表示、9時位置にスモールセコンド、6時位置に自動制御式「グラビティ コントロール」モジュール、3時位置にパワーリザーブ表示
仕上げ：地板とブリッジに特別なツートーン（ブルー＆ロジウム）のシグネチャー + 星空の刻印。ジャイロスコープシステムのプラチナ製カウンターウェイトにレーザー加工による装飾。
素材：ブルーサファイア
防水機能：3気圧
ケース：46mm
文字盤：オープンワークのラピスラズリ文字盤
アワーマーカー：ロジウムプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布
針：ロジウムプレ ート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布
ブレスレット＆バックル：ブルーアリゲーターレザーストラップ、ラバーライニング、チタン製フォールディングバックル付き
価格：2838万円（税込）
デファイ ゼロ G （04.9000.8812/51.R584）
ムーブメント：エル・プリメロ 8812
振動数：毎時36,000振動（5Hz）
パワーリザーブ：50時間
機能：12時位置にオフセンターの時・分表示、9時位置にスモールセコンド、6時位置に自動制御式「グラビティ コントロール」モジュール、3時位置にパワーリザーブ表示
仕上げ：地板とブリッジに特別なツートーン（ブルー＆ロジウム）のシグネチャー + 星空の刻印。ジャイロスコープシステムのプラチナ製カウンターウェイトにレーザー加工による装飾。
素材：透明サファイア
防水機能：3気圧
ケース：46mm
文字盤：オープンワークのラピスラズリ文字盤
アワーマーカー：ロジウムプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布
針：ロジウムプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布
ブレスレット＆バックル：ブルーアリゲーターレザーストラップ、ラバーライニング、チタン製フォールディングバックル付き
価格：2838万円（税込）