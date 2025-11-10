リスキリングのために通った学校で…37歳夫が知った妻の裏切り、その背景にある切ない事情

「リスキリングに取り組む人が増えるとともに、浮気調査も増えています。明確な目的意識がないまま、不安や焦燥感に駆られ、不安定な心の状態から勉強を始める人もいます。その中には、スクーリングなどで定期的に対面する相手に依存したり、恋愛に発展するケースもあると感じています」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしているのだ。

リスキリング市場は拡大の一途をたどっている。2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」では、「３年間に 4,000億円規模で実施している「人への投資」の施策パッケージを５年間で１兆円へ拡充する」としており、企業が人を育てることへのサポートを手厚くしているのだ。しかし、リスキリングという言葉が先走り、「スキルを身につけなければ」と焦る人もいると山村さんは言う。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回の依頼者は、大手機械メーカーに勤務する39歳の順治さん。高校で出会った初恋の相手と結婚して10年になる。派遣社員として働いている2歳年下の妻のリスキリングのために順治さんがお金を出し、ビジネス英語教室に通い始めた。そのときから妻の様子がおかしいというのだ。

「飽きた」と退職を繰り返し…

37歳の妻は、現在派遣社員をしています。一時期は正社員になったものの「飽きた」と半年で退職。一つの職場で長続きしない傾向があり、理想のキャリアと現実に大きなギャップを抱えているようです。

妻はその苛立ちから、安定した仕事をしている順治さんを攻撃することも。おそらく、うつや双極性障害になっているのではないかと思いました。

順治さんは妻に、「あなたを養うくらいの給料はもらっているので経済的に頼ってほしい。無理して仕事を続けなくてもいい」と言い、キャリア支援を行いました。

とはいえ、年齢的なこともあり、そろそろ指針を固めなくてはなりません。そこで順治さんは半年前に、妻にビジネス英会話のリスキリングを提案。半年コースの100万円を負担します。

しかし、妻はスクールの後に深夜に帰ってきたり、日曜日に「強化合宿だから」として外出することが増えていきます。その行動に浮気を疑い、私たちに相談。順治さんは「結婚から10年間、妻に振り回され、彼女と結婚しなかった別の人生を考え、後悔で夜中に叫びたくなることもある。そろそろ気持ちをスッキリさせたい。疲れました」と言います。そして、私たちは妻の浮気調査に入りました。

週3日英会話学校へ

妻は月・水・金曜日の退勤後に英会話学校に行きます。既婚者で仕事をしている人の浮気は、金曜日と土曜日に行われることが多い。私たちは金曜日に絞り、作戦を立てました。

まずは金曜の朝から、本人確認のために出勤時から張り込み開始。順治さんはカウンセリング時に「ウチの会社の男性は28〜32歳の間で結婚し、家を買う」と言っていたとおり、ファミリー向け、全戸２LDK以上のマンションです。

8時に家を出てきた妻は、ツヤツヤでよく手入れされたボブが印象的で、肉感的な女性でした。順治さんが高校の写真部時代に「妻の感性は鋭い」と言っていたことがよくわかる、ファッションセンスが光っています。赤のギンガムチェックのスカートに、黒のタイトなニットを合わせ、ピンクのレザー素材のトートバッグを持っています。

勤務先は丸の内にあり、オフィスビルに颯爽と入っていきます。クリエイティブ職の女性のようなきらめきをまとっており、妻の外見を見て派遣社員だと思う人は少ないと思いました。

「メイクラブ、OK?」

17時30分にオフィスから出ると、小走りで駅まで向かい、ターミナル駅で下車して英会話教室へ。これは妻のリスキリングのために、順治さんが100万円を支払った半年コースを受けるためです。

21時にスラッとした30代半ばのスーツ姿の男性とふたりで出てきました。2人は手を繋いで、教室近くのファミレスへ。

２名掛けのテーブルに座り、ワインを飲みながら英語で会話。時々、妻が男性の頬を突いています。1時間ほど英語で会話した後、男性が突然「メイクラブOK？」と言い、妻は「うん」と答えました。その姿はまるで少女のよう。

近くのラブホテルに行くのかと思っていたら、順治さんと妻の自宅がある駅で下車。男性はコンビニで避妊具とビール3本を購入し、2人で手を繋ぎつつ、古いマンションへ。ドアノブに鍵のボックスがかかっており、2人ではしゃぎながら暗証番号を合わせて、ボックスを開けます。調べると１時間1000円のレンタルルームとして貸し出されている物件でした。

2人は、玄関先で性交渉をしたようで、証拠の音声を録音できました。それから３時間、深夜2時まで過ごします。妻と男性は手を繋ぎながら、駅まで戻り妻は徒歩で自宅へ。男性はタクシーで15分程度の自宅に帰宅。庭がある立派な家で、表札を見ると両親と一緒に住んでいることがわかりました。

日曜日には「別の男性」と…

順治さんに電話で報告すると、「ああ、そうでしたか」と落胆が伝わってくるような声色でした。そして「相手の男性と、日曜日の妻の行動を調べてください」と言います。

日曜日、自宅前で朝8時から張っていると、9時に妻が出てきました。この日もおしゃれで、黒白ドット柄のワンピースに、共布のヘアバンドをつけ、ピンク色のトートバッグを持っています。電車に１時間ほど乗り、都心で下車。駅から徒歩10分程度の古いマンションへ。合い鍵を使ってある部屋に入っていきました。

全く物音が聞こえないので、私たちは待機。すると、12時に20代後半と思しき男性が、ドアを開けて入っていきます。その後、妻が単独で出てきたのは19時でした。

妻は少なくとも１人の男性と浮気をしていたことがわかり、調査は終了。追加の調査で、レッスン後に会っていた男性は、36歳でIT関連会に勤務しており、実家暮らしの独身。日曜に会っていた男性は、29歳の教育系企業に勤務する会社員でした。

「もう2年も性交渉をしていない…」

以上を報告すると、「これはもうダメだ。僕は妻から拒否されて、もう2年も性交渉をしていない。こういうことがあったのか」と吐くように泣いている。おそらく、順治さん自身の心が弱っていることが見て取れましたので、心療内科やカウンセラーに相談することをすすめます。すると「はい。もう一人では耐えられない」と言っていました。

順治さんはその日のうちに、金曜日、日曜日、2人の男性の調査結果を見せつつ、妻に話をしたところ、「バレちゃったか」と一言。それに順治さんが激昂し、妻を張り倒し、家から追い出したそうです。

それから１ヵ月後、順治さんから「妻から“今までありがとう、離婚しよう”と言われました」と電話がありました。

「家を追い出された妻は、平日に会っていた男性と連絡し、彼の家に泊まります。なぜか相手の両親にも気に入られたみたいでそのまま１カ月滞在。妻は僕と別れて彼と結婚したいみたいなんです」と電話の向こうで泣いています。

対面で話したいとおっしゃるので、カウンセリングルームでお会いすることにしました。

「妻のやる気を引き出すため」にやっていたこと

順治さんはかなり憔悴していました。

「妻と初めてじっくり話しました。彼女は幼いころから頭が良く、周囲から神童と呼ばれていました。両親からは“あなたは特別”と期待されて育ったそうです。それなのに、高校で成績が伸びず留年し退学。その後、両親から“あなたは期待はずれの失敗作”と言われ続け、一時は自死まで考えたとか。その後、親を見返したいと妻は頑張りましたが、“特別”な結果は出ない。妻は僕に大きな夢を語りましたが、本心では“ありのままでいいよ、ということを待っていた”って言うんですよ。そんなのわかりませんよ！」

さらに順治さんは、妻のやる気を引き出すために「同僚の奥さんはあの大企業で総合職をしている。うらやましいな」などと話していたそうです。そのたびに妻は心に穴が空いたようになり、順治さんと性行為ができなくなってしまいます。その代わりにリラックスできる男性と性交渉して寂しさを埋めます。その一人が、日曜日に会っていた男性でした。

「あいつはいわゆるセフレ。英会話教室に通い始めてから、僕は妻に“金をかけたのだから、スコア800以上はいけるよね”と叱咤激励していたことがストレスになり、あの男とヤっていたと。ふざけんな、って感じですよ。良かれと思ってやっていたのに、全てがずれたいた」

期待値と現実のギャップに苦しむ人も

幼少期に神童と言われた人が成長するにつれて期待ほどは結果を残せず、辛い思いをする例をこれまでにも見てきました。親の期待値が高いことが伝わるからこそ、その期待に応えられない現実とのギャップに苦しんでしまうのです。妻もそういう状況にあったのでしょう。

順治さんは、順治さんなりに妻のことを考え、行動をしていました。しかしそれは「妻が求めるもの」ではなかったのですただ順治さん自身が、高校時代の妻の感性・才能に惚れて結婚をした。妻にとっては、「自分に大きく期待をする人」だったのかもしれません。妻も順治さんの期待に応えたいと思いながら、より自分を追いつめてしまった。そこでリラックスできる男性と出会ったということのようです。

確かにさまざまなスキルはその人の人生を支える糧にもなるでしょう。でもまずは「能力や資格があってもなくてもそのまま受け止めてもらうこと」が重要なのだということを、多くの調査で感じてきました。誰かと比較して「この人の奥さんのキャリアがすごい」と言われてしまったら、「それを期待されている」とプレッシャーにしかならなかったのだと思います。

それに、「成長する」ことが楽しいことも大切ではないでしょうか。あまり理想を高くしても自分が苦しくなるけれど、たとえば料理が苦手だった人が美味しい一品に自信がついたらすごく嬉しくなります。掃除で気になっていたところをきれいにできるだけで達成感もあります。スキルをあげるというのは「仕事としてのスキル」とは限らないのではないでしょうか。

妻は「500万円くらいの貯金があるので、それを全て渡すので離婚してほしい」と言ったそうです。順治さんは「そう言われれば観念するしかない。妻のことを愛していたのに」と肩を落としていました。順治さんなりの優しさが、妻を追いつめてしまっていたことは順治さんにとってはつらいことでしょうが、夫婦でなく親子や職場でも同様のことがあると感じました。

結局2人は離婚しましたが、お互いに「誰かと比べない、自分の幸せ」を見つける大切さが痛みとともにわかったと思います。きっと時間をかけて互いに豊かな人生を歩んでいくと信じています。

調査料金は60万円（経費別）です。

【前編】高校時代の初恋女性と結婚した37歳夫が妻に「リスキリング」を勧めて後悔している理由