１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、兵庫県の内部告発問題に絡み、１月に死去した元県議の竹内英明氏（当時５０）の名誉を傷つけたとして、兵庫県警が９日に名誉毀損の疑いで政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）を逮捕したことを報じた。

コメンテーターで出演の経済学者・成田悠輔氏は「これが見せしめの劇場型逮捕として機能するのか、むしろ火に油を注いで裏目に出てしまうのか分からない」と話し出すと「実際、この問題は現代の魔女狩り問題みたいな感じになってると思うんです」と口に。

「つまりインターネットで誰でも発信できる。事実がウソか本当かも誰にも分からない。そこで誰かを敵として認定する、黒幕として認定して全員で抹殺していくってことを順番にやるってことですよね」と続けると「この問題は立花さんって個人をどうしたところで直接には解決できない、もっと社会現象、自然現象みたいな問題だと思うんですよね。今回のものが自然現象に油とか燃料を注いでしまう可能性があるっていうことも気をつけなきゃいけないのかな」と指摘。

「特に最近、国がとか、権力がとか、真実を隠そうとしてるってストーリーがネットで拡散しやすいじゃないですか？ こういうものも、その材料になってしまう可能性はあります」と話していた。