【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場：ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール （東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F) 入場料：無料

BANDAI SPIRITSは、「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xにて「METAL BUILD」新アイテムの予告画像を11月10日に公開した。

公開された画像はトリコロールカラーの外装にガンメタルカラーのフレームが見えるものとなっている。特徴的な外装デザインやフレームのパイプ造形などから「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の主役機「ガンダム・バルバトス」を彷彿とさせるものとなっている。

(C)創通・サンライズ