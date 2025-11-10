「ろくでもない人間がいる。お前である。」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第10回の書き出しはこちら

ろくでもない人間がいる。お前である。くだらないことに執着して他人に迷惑をかける人間がいる。これもお前である。 何を触っても誰と関わっても、腐敗と不幸をもたらす人間がいる。まさしくお前である。

こちらは舞城王太郎さん著『短篇七芒星』より「代替」の冒頭の書き出しです。

【短篇七芒星】＜収録作＞奏雨／狙撃／落下／雷撃／代替／春嵐／縁起（全七篇）「ろくでもない人間がいる。お前である」「積乱雲と呼ばれる女の子がいて」「私のうちの犬はストーム。本当はヒョードル・ミハイロビッチって名前」――直截的で幻惑的かつ挑戦的な書き出しで始まるそれぞれの小説世界が描き出すのは、現実と異界に彷徨う命と魂の真実の物語。作家・舞城王太郎の真骨頂が宿る七短篇。

《推薦コメント》

2022年の刊行以来、このセンセーショナルな書き出しがX（旧Twitter）にて｢いいね｣20万以上のバズとなったのはなんと3度目。しょうもない人間〈お前〉を罵り続ける様に惹かれた方はぜひ読後のカタルシスも体験してみてください。（編集ア）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

