ロフトのベストコスメ2025♡注目のTOP5とネクストコスメ公開

ロフトでは、今年で14回目となる「ロフト ベストコスメ 2025」を発表。11月15日（土）より全国のロフト店頭で、カテゴリーごとの人気アイテムや次に来る注目の「ネクストコスメ」100種類を展開します。ヘアケアやスキンケア、メイクアップまで幅広くラインナップされ、ReFaやAnua、ダルバなど話題のアイテムが揃う♡自分にぴったりの美容アイテムがきっと見つかります。

ロフト ベストコスメ2025 TOP5



今年のTOP5は、機能性と使いやすさで話題のアイテムがランクイン。

1位 ReFa ハートコーム アイラ ローズゴールド（2,970円）：前髪や顔周りをキャッチしツヤとまとまりを与えるコンパクトコーム。

2位 ReFa ロックオイル 100mL（2,640円）：ヘアアイロン前に使用し、熱を伝えつつカールやストレートをキープ。

3位 Anua アゼライン酸15インテンスカーミングセラム 30mL（2,581円）：アゼライン酸※1とCICA成分※1配合で肌のキメを整える美容液。

4位 ダルバ ホワイトトリュフ ファースト スプレーセラム 100mL（2,420円）：外出先でも使いやすいオールインワンミスト。

5位 ReFa エールブラシ ローズゴールド（3,800円）：髪の絡まりをほぐしつつブラッシングできるヘアブラシ。

【浅見めいプロデュース】透けキラ質感♡エーメイクの新作ハイライトパウダーが登場

ネクストコスメ2025も見逃せない



今年注目の「ロフト ネクストコスメ2025」は、ミニサイズやマルチアイテムが人気。

ReFa ミルクプロテインシャンプーロイヤル 500mL（3,300円）：天然ファーストミルク由来のプロテインが髪の乾燥やうねりにアプローチ。

トゥヴェール バランシングGAローションモイスト 100mL（2,001円）：アゼライン酸※1やナイアシンアミド※1配合、毛穴ケア※5にも◎。

バニラコ ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク 08アリトルビット（1,791円）：ひと塗りで均一に色づき、持ち運びにも便利。

オレリー モイストオイルイン クレンジングウォーター 150mL（3,960円）：潤いを残しながら汚れを落とす新感覚クレンジング。

ジェンティー メルトハーリキッド チークハイライター 101ロージーミー（1,320円）：薄膜で密着し血色感と立体感を演出。

ロフトで美容のトレンドをチェック♡



11月15日（土）～12月25日（木）まで、全国のロフトで「ロフト ベストコスメ 2025」と「ネクストコスメ」100種類を展開。

店頭では冊子も配布され、自分に合ったアイテムや最新トレンドを手軽にチェックできます♡

ReFaやAnuaなど人気ブランドから、スキンケア、メイク、ヘアケアまで、毎日の美容習慣が楽しくなるアイテムを見つけてみてください♪