香港線の欠航や新燃岳の噴火、豪雨災害で観光客が減少したこと受け、県内の宿泊旅行への割り引きキャンペーンが始まりました。宿泊代金の最大20％、1人1泊あたり最大5,000円が割り引きされます。



10日から始まったのは「南の宝箱鹿児島冬のあったか宿泊割キャンペーン」です。県民も対象で県内の330の施設で宿泊代金の最大20％、1人1泊あたり最大5000円が割り引きされます。





県の7月の観光動向調査では「日本で大災害が起きる」という根拠のないうわさによる香港線の欠航や、新燃岳の噴火の影響などで、前の年の同じ月と比べて宿泊客が12％減少しました。さらに8月の豪雨災害の影響も踏まえ、県内の観光を盛り上げようと実施されることになりました。キャンペーンに参加する施設の1つ、妙見館です。8月の大雨で地下の大浴場が被害を受けました。キャンセルが相次ぎましたが、先月に入ってから少しずつお客さんが戻ってきていると言います。（湯治の宿妙見館・橘翔士代表）「ボランティアの方にも来ていただいて、2週間ほどでお風呂は復旧できた。ようやく道路も通常に戻り、ホテル旅館はじめ飲食店なども含めて受け入れ体制は万全なので、ぜひ気軽に遊びに来ていただきたい」「冬のあったか宿泊割キャンペーン」の割引対象期間は来月1日から来年2月28日までで、販売は10日から始まっています。予算の上限に達し次第、終了するということです。