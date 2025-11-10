大雪により大規模な車の立ち往生が発生したことを想定し、北陸地方整備局などが合同で訓練を行いました。



訓練は、大雪による車両事故やスタックなどで湯沢町の国道17号で1000台規模の滞留が発生した想定です。北陸地方整備局や陸上自衛隊など10の機関が参加し、食料や燃料の配布・具合が悪いドライバーを緊急搬送しました。そのほか、移送用の車両を使い避難所にドライバーを移すまでの流れなどを確認しました。



県内では、3年前に柏崎市と長岡市の国道で大規模な車両滞留が発生しました。



■北陸地方整備局 石田和典統括防災官

「我々も精いっぱい体制を整えて強化していくので、道路利用者の皆さまも各種情報に注意を払っていただきたい。」



北陸地方整備局は、県内の道路情報がわかる『にいがたふゆみち』アプリの活用を呼びかけています。