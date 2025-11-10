¸µCA¤ÎJ¥«¥Ã¥×Èþ½÷¡¡¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ë105¥»¥ó¥Á¥Ð¥¹¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¡È¤Ò¤È¤ê±¿Æ°²ñ¡É¡¡
¸µCA¤Ç¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCKTV¡×¤äNetflix¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ÷¿á¥±¥¤¤µ¤ó¤¬¡¢11·î14ÆüÈ¯Çä¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ÖBLT MONSTER¡¡Round 6¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¡×É÷¿á¥±¥¤¤µ¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ÖËë³«¡×
BLT MONSTER¤Ï¡¢½÷À¤ÎÆù´¶¡¢È©´¶¡¢¼Á´¶¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í´ÖÀ¤ò¤È¤é¤¨¡¢Èà½÷Ã£¤Î±üÄì¤ËÌ²¤ë¡È²øÊª¡É¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Éµé¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤ÎB4È½·¿¡¢¤½¤·¤Æ18P°Ê¾å¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¸½ºß¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷¿á¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¡È¤Ò¤È¤ê±¿Æ°²ñ¡É¤òÉ½¸½¡£4Ãå¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢ÀÖÁÈ¤äÇòÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿³È½¤ä±þ±çÃÄ¤Ë¤âÊ±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÆþ¤ì¤ä¹Ë°ú¤¡¢¾ã³²Êª¶¥Áö¤Ê¤É±¿Æ°²ñ¤ÎÄêÈÖ¼ïÌÜ¤ò¼¡¡¹¤È¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ð¥¹¥È¤ÏÂçÃíÌÜ¡£¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¡¼¤æ¤¨¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡¢ÌöÆ°¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½»æ¤ÏÅí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó¡¢Î¢É½»æ¤Ë¤ÏÂôÈþº»¼ù¤µ¤ó¡¢ÃæÌÌ¤Ë¤ÏÉ÷¿á¥±¥¤¤µ¤ó¡¢»³ÅÄ¤¢¤¤¤µ¤ó¡¢À¥¸Í¤ß¤ë¤«¤µ¤ó¡ÊNEO JAPONISM¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ÷¿á¥±¥¤¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
1999Ç¯4·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡T167cm/S24.5cm¡¡B105(J¥«¥Ã¥×)/W63/H95¡¡¼ñÌ£:¥µ¥¦¥Ê¡¡ÆÃµ»:¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È