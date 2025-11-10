任期満了に伴ういちき串木野市長選挙と三島村の村長選挙が9日、開票が行われ、現職1人と新人1人が当選しました。奄美市と南さつま市の市長選挙は現職が無投票で当選しました。



現職と新人のあわせて3人が立候補したいちき串木野市長選挙は、現職の中屋謙治さん(70)が7734票を獲得し、新人2人を抑えて2期目の当選を果たしました。中屋さんは、いちき串木野市の沖合の海域が候補として挙げられている洋上風力発電計画の推進を訴えました。





(2期目の当選・中屋謙治氏（70）)「大きな事業を、金が動く経済がうまく回る事業を導入・実施しなければならない。みなさんの意見を丁寧に聞きながらしっかりと対応していく」投票率は63.35％で8年前の前回を12.62ポイント下回りました。任期満了に伴う奄美市長選挙は、現職の安田壮平さん(46)が無投票で2期目の当選を果たしました。(2期目の当選・安田壮平氏（46）)「市の取り組みが大きな視点で見たときに必ず“しあわせの島”につながっていくことをしっかり説明、実感していただきながら色々な施策、運営をやっていきたい」南さつま市長選挙も無投票となり、現職の本坊輝雄さん(70)が5期目の当選です。(5期目の当選・本坊輝雄氏（70）)「少子高齢、過疎化の中で、公共交通の弱体も見られる。次の世代にしっかり渡せるように安全で安心して安定したふるさとを作り上げていきたい」三島村の村長選挙は新人で元村議会議員の岩切平治さん(70)が現職などを抑え初当選。投票率は93.68％で4年前の前回を4.99ポイント上回りました。