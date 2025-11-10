¡Ö´°àú¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¡¢à»ø1¹æá¤Ïº¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¹ë²÷2¥é¥ó¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬ÌîµåÆüËÜÂåÉ½½é¤á¤Æ¤Î¼ÂÀï¤Çà»ø1¹æá¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼·²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢¹Åç¤Î¹â¤¬Åê¤¸¤¿Äã¤áÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇµå¤Ï·Ú¡¹¤Èº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯ÆÃÂç2¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£´°àú¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½½éÁª½Ð¤Ê¤¬¤é¤â»ý¤ÁÌ£¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÆóÎÝ¤ËDeNAËÒ¡¢Í··â¤Ë¹Åç¾®±à¤Èµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÌîÂ¼¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â»°²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éËÒ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ãÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂè1ÂÇÀÊ¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡£ÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤âÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤·¹¶¼é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³«ËëÅö½é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¶¯¤¯¿¶¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤À¤±¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë