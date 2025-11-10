¡Ö¤¨¡©¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¡Ä¡×13ºÐÇ¯²¼½÷Í¥¤ÈºÆº§¡¢56ºÐà¿·ÊÆ¥Ñ¥ÑáÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡ÖÃËÁ°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÎÇÐÍ¥¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡2021Ç¯11·î¤Ë½÷Í¥¤ÈºÆº§¤·¡¢º£Ç¯9·î¤Ë56ºÐ¤ÇÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¡×(16Æü¡Á12·î24Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ13²ñ¾ì15¸ø±é)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¡¦µÈÅÄ±Éºî¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£µÈÅÄ¤ÏÀÄ¤¤¶ß¤Î¥¬¥¦¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·à¾ì¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡×¡ÖÏ·¤±¤Æ¤âÃËÁ°¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÎ®ÀÐ¤ËºÐ¤À¤Í¡×¡Ö¤¨¡©¼Ì¿¿¡¢Ã¯¤«¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¼ã¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó°äÅÁ»Ò¤¬»Ä¤»¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö Áé¤»¤Æ¥·¥ï¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï1997Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¿»ÒÍýº»¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2015Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£21Ç¯¤Ë½÷Í¥¡¦Æâ»³ÍýÌ¾¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£