9日、新潟市古町のアーケードに陸上競技で使用するレーンが設置され、子どもからお年寄りまでが商店街を駆け抜けました。



古町7番町商店街に設置されたのは、世界大会仕様のトラックや公式のスタートブロックです。中原市長の合図で北京オリンピック銀メダリストの塚原直貴さんと陸上系YouTuberのケンちゃんが50mダッシュを披露。



『SIGNALストリート古町』は、陸上短距離走の魅力発信と商店街のにぎわい創出を目的に県内で初めて開かれました。最年少は3歳から最高齢は74歳までの427人が50m走のタイム計測に挑戦しました。



■小学1年生

「楽しかった。(Q.なぜ参加した？)走るのが好きだからです。」

■中学3年生

「古町で50mのダッシュできるっていう経験ができて、とても楽しい経験をさせてもらっています。」

■74歳

「やっぱりトレーニングしてからじゃないとうまくいかない。もう一回やりたいと思う。」



この日の最速タイムは5秒97でした。主催した「F.A.S.T.Niigata(ファストニイガタ)」の春川圭輔さんは、「商店街の真ん中という非日常の舞台でスポーツを体感することで、古町の魅力を再発見し地域活性化にもつながったと思う」と話しています。