2025年8月の記録的な大雨の影響で通行止めとなっていた姶良市の国道10号の網掛橋が9日から通行できるようになりました。地元の通り会は通行の再開をきっかけに賑やかな街になり、さらに発展することを期待していました。



9日姶良市加治木町の国道10号の網掛橋には通行止めの解除を待つ車の列がありました。



網掛橋は2025年8月の記録的な大雨で橋脚の土砂が削られるなどの被害を受け通行止めとなっていました。約3か月に渡る復旧工事を終え9日午前10時から通行が出来るようになりました。





通行止めの影響で周辺では交通量が減少、客足が減る店もありました。そうした中、店を潰してはならないと地元の通り会は復興のシンボルとして黄色い旗を設置し通行再開を待ち望んでいました。（網掛橋復興臨時通り会・川村吉一会長）「通り会の会員も開通までの毎日、旗を見て勇気づけられていたと思います。今から車がどんどん通って賑やかになるんだなと嬉しく思っている」地元の高校生もSNSでの情報発信など協力してくれたといいます。（じてんしゃの山元・山元裕二代表）「高校生が一生懸命してくれたから涙が出ました。やっぱり栄光への架け橋です。網掛橋がないと生活道路だから。良かった」名物の加治木まんじゅう店では当時は先が見えなかったと振り返りました。（加治木まんじゅう美坂饅頭屋・美坂昌徳さん）「最初の頃は（客数が）半分以下、もう10分の1くらい。この先どうなるんだろうというのが1番あった」客からの応援が励みになったと言います。（加治木まんじゅう美坂饅頭屋・美坂昌徳さん）「お客さんが「頑張ってください」とか「応援していますよ」と声をかけてくれて、やっぱりそれが一番励みになりました」9日は早速その加治木まんじゅうを買い求める客の姿がありました。（買い物客）「（通行ができると）買いに来やすい。ここの店が一番好きなので通っています」（買い物客）「売り上げがガクンと落ちたというのをテレビで知って買いに来た。ここが大好き。いつも買っています」（加治木まんじゅう美坂饅頭屋・美坂昌徳さん）「10時に通るから買いにくるというお客さんもいました。車が通ってお客さんに来てもらって加治木が発展するのが一番良いと思っています」大雨の爪痕はいまだ残りながらも復興への道は着実に1歩ずつ歩み始めています。