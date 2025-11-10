松山英樹がダンロップフェニックス出場決定 3年連続11回目「どんなプレーができるか楽しみ」
国内男子ツアー「ダンロップフェニックス」（11月20〜23日/宮崎・フェニックスカントリークラブ）の大会事務局は10日、出場選手の決定を発表。2014年大会覇者・松山英樹の参戦が決まった。
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
松山は3年連続11回目の出場。今季の米国男子ツアー開幕戦「ザ・セントリー」でツアー新記録となる35アンダーをマークして優勝を飾った。プレーオフ最終戦「ツアー選手権」にも通算11回目の出場を果たすなど、揺るぎない存在感を示している。松山はリリースを通じて、「毎年この大会には特別な思いがありますし、宮崎の皆さんの温かい声援が力になります。今年は青木功プロの監修でコースが新しく生まれ変わったと聞いており、どんなプレーができるか楽しみです」とコメントした。海外招待選手は昨年覇者のマックス・マクグリービー（米国）をはじめ6人が参戦する。賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
