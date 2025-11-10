明治安田J1アルビレックス新潟は11月8日、アウェーで湘南ベルマーレと対戦。来シーズンのJ2降格が決まっている両チームの対戦は5－2でアルビが敗れ、これでアルビは17試合連続勝利なしとなりました。

8日、アウェーで、順位が一つ上の湘南ベルマーレと対戦したアルビ。



両チームとも来シーズンのJ2降格が決まっていますが、ここでアルビが勝利すると順位が入れ替わり、最下位から脱することができます。





勝利のため、いち早く先制点が欲しいアルビは前半22分、堀米のクロスに谷口が頭で狙いますが、枠を捉えることができません。前半35分にも舞行龍のクロスに奥村が頭で合わせチャンスをつくりますが、これはキーパー正面。すると、その直後でした。相手キーパー・真田のフィードを起点に強烈なミドルを決められ、欲しかった先制点を奪われてしまいます。ここからアルビの守備が崩壊…。わずか3分後にも失点を許したアルビ。2点ビハインドで試合を折り返します。何としても追いつきたいアルビでしたが、湘南のパス回しについていけず、後半開始直後にも失点。アルビと同じくJ2降格の決まっている湘南に勢い、力の差を見せつけられます。球際の部分で寄せきれず、クロスを上げられるとフリーで合わせられ4失点目。さらに5失点目はクロスのこぼれ球への反応が遅れ、フリーで思い切りよく右足を振り抜かれてしまいます。このままでは終われないアルビも後半終了間際にPKを獲得すると、これを長谷川が確実に決め、1点を返します。その後、アディショナルタイムにモラエスが美しい弧を描いたシュートで追加点を決めますが、反撃もここまで。降格が決定しているチームがどうシーズンを締めくくり、来シーズンに向かっていくのか…その思いの差が試合の明暗を分けたと言えそうです。アルビはこれで17試合勝利なし。最下位にとどまっています。【アルビレックス新潟 入江徹 監督】「悔しいの一言。簡単には切り替えられないが、次に向けてやるしかない」アルビの次の試合は11月30日。柏レイソルとのホーム最終戦です。