“のっぺ”にぴったり！しっとり滑らかなサトイモ『帛乙女』が旬迎える「丸み帯びてシマ模様が濃いものを」新潟
新潟の郷土料理“のっぺ”に欠かせないサトイモ。中でも人気の高い五泉市の『帛乙女』をご紹介します。
11月10日朝、新潟市中央卸売市場で競り人の視線を集めていたのは…
【長谷川珠子アナウンサー】
「気温がグッと下がったことで、市場にも多く並んでいる白菜やキャベツ、ネギなどの冬の野菜。県産のものは出荷のピークを迎えています」
白菜やキャベツなどの葉物野菜は出荷量・価格ともに安定しているといいます。
価格高騰による家計への影響が心配される中、いま食卓に取り入れたいのが旬を迎えた五泉市のサトイモ『帛乙女』です。
【長谷川珠子アナウンサー】
「帛乙女は絹のようなきめ細やかさ、そして、その白さが特長です」
【新潟中央青果 山田由夏さん】
「どんな調理でいただいても、しっとり、ねっとりしていて舌触りがいいサトイモになっている」
今年は春先の天候不良で作付けが遅れ、現在は1割ほど出荷量が減っていますが、需要が高まる年末年始には例年通りに戻る見通しです。
おいしい帛乙女の見分け方を聞くと…
【新潟中央青果 山田由夏さん】
「比較的ふっくら丸みを帯びていて、しま模様が濃くはっきり出ているものがいいと思う」
また、サイズが小さいものは水分量が多く、やわらかいため煮物などに最適です。
【新潟中央青果 山田由夏さん】
「のっぺは新潟の郷土料理だし、そこに帛乙女を入れると、より味わいも良くなると思うので、のっぺにも活用してほしい」
帛乙女は12月下旬に出荷のピークを迎える見込みです。