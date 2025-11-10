ＳＫＥ４８の入内嶋涼（２６）が、１ｓｔ写真集（タイトル未定、白夜書房）を１２月２４日に発売することが１０日、発表された。

２０１８年１２月に９期生としてグループへ加入してから７年で夢の一つだった写真集刊行が実現。昨年２月末発売の「ＢＵＢＫＡ」で初水着に挑戦していた入内嶋は「昨年に初めてグラビアを解禁して、ファンの方から褒めていただき、さまざまな雑誌でたくさんグラビアをさせていただきました。そこから新しく“写真集を出したい”という夢ができ、ファンの方からも『写真集をずっと待ってるよ！』と言っていただいていたので、今回発売させていただくことになり本当にうれしいです」と喜んだ。

撮影場所は、鹿児島県・奄美大島と地元の神奈川県。自然あふれる奄美での海や原生林、プールなど開放感たっぷりの水着カットはもちろんのこと、ホテルでの初ランジェリーなど、これまで見たことのないショットも収録され「撮影場所やカットも全て私らしさ全開で、でも初めて見る姿もあったりと、ファンの方が最後まで見て楽しめるような写真集になっていると思います」とアピールした。

神奈川パートでは、ＳＫＥ４８に加入後、地元を離れ、名古屋を拠点に活動する入内嶋の原点である思い出の場所での撮影を敢行。江ノ島の水族館や、みなとみらいの夜の遊園地など、メモリアルな場所を自身が選んだ。さらに、今回の写真集では大好きな動物と触れ合う写真も盛りだくさん。自然とこぼれる笑顔の表情も見どころとなっている。

先行カットは奄美大島で麦わら帽子を被って“ある生き物”を探しているシーン、夜のホテルでの黒ランジェリーカット、江ノ島の水族館でのカット、みなとみらいの観覧車内カットとなった。