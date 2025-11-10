幅広いジャンルを歌いこなすアニソン系VSinger・久遠たまとのRe-ride楽曲「discover / 久遠たま feat. えのぐ & C.H.E.T.」が配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「誰もがアーティストになれる」というパーパスのもと、ユーザー参加型で新たなクリエイティブフォーマットを生み出すインキュベーション組織「 C.H.E.T.」から誕生した””V Collection（Vコレ）×えのぐ””楽曲第一弾「discover / えのぐ feat. C.H.E.T.」を新たな共同音楽創作スタイル「Re-ride（リライド）」にて「discover / 久遠たま feat. えのぐ & C.H.E.T.」として配信リリースされた。

●配信情報「discover」久遠たま feat. えのぐ & C.H.E.T.配信リンクはこちらhttps://found.ee/QuonTamafeatchet_discover

※本楽曲は、C.H.E.T.が名付けたバトン形式の制作手法「Re-ride（リライド）」を採用。

特定のアーティストが”メインパート”を歌唱し、それ以外のパートを様々なアーティストやクリエイターたちが自由に歌唱することで楽曲を生み出す、未来型共同創作スタイルです。

＜久遠たまコメント＞



アニソン系Vsingerの久遠たまです！

今回素敵な企画に参加させていただけて光栄です！

えのぐさんの世界観に私の色を入れさせていただいた唯一無二の作品となっています

ぜひ楽しんでください！

＜久遠たま / プロフィール＞

アニソン系VSinger。

YouTubeでは主に様々な年代のアニソンのカヴァー動画をアップ、生放送ではオリジナル曲やカヴァーアルバムも配信しており、音楽をメインとした活動をしている。

久遠たま公式X

https://x.com/quon01tama

「discover」

えのぐ feat. C.H.E.T.



配信リンクはこちら

https://found.ee/oWLkzF

＜えのぐプロフィール＞



「えのぐ」は2018年3月に結成したVRアイドルグループ。メンバーは、鈴木あんず、白藤環、日向奈央の3人。VRアイドルやバーチャルアイドルを名乗って活動する、たくさんのスターが生まれるための礎（いしずえ）を築いて、道を切り開く、そんな「世界一のVRアイドル」になることに人生を懸けて挑戦している。

2019年、 2021〜2024年には世界最大級の女性アイドルフェス 「TOKYO IDOL FESTIVAL」にバーチャルタレントとして唯一出演し、2023年に同イベント内で開催された「アイドル総選挙」では歴戦のアイドルたちに混じってエントリー。予備選挙1位でグランドフィナーレに立ち、本選挙では3位という結果をTIFの歴史に刻んだ。

2024年1月、7年間所属した株式会社岩本町芸能社の廃業により独立。「えのぐ合同会社」を設立し、自らのプロデュースをおこなうかたわら『VRide!』などライブイベントの制作など、リアルとバーチャルの壁を越えて「アイドル」という素敵な文化を楽しむことができる未来を目指して活動している。

えのぐオフィシャルサイト

https://www.enogullc.com/

一般公募開始・コンテスト作品を募集中!!

〜Vコレ楽曲「discover」でコラボ作品を作ろう！〜

「discover」を題材に、カバーや歌詞アレンジした作品などを自由に作って・投稿できる 一般公募プロジェクト「Re-ride」を開始いたします。

プロジェクト内ではコンテストを開催し、開催期間中に投稿された作品を対象に、プロデューサーによる選考を実施します。

選出された優秀作品には、C.H.E.T.公式からの配信リリースなど豪華特典をご用意しています！

公募サイト

https://arts.chet.com/re-ride/discover

公募作品イメージはこちら

カバーで創作コラボスタイル（デモ楽曲）

https://drive.google.com/file/d/15qAcdOeCTD1n-NAUfUm9YG2DyDSlBgIe/view?usp=drive_link

歌詞を変えて作詞コラボスタイル（デモ楽曲）

https://drive.google.com/file/d/1jTDxjgfox_s3mCq7jmmZO-uzizhClYTo/view?usp=drive_link

※その他、ペットの鳴き声など様々な音とコラボし、自由に作品を創作可能です

参加方法

１.公式LINEを追加

https://lin.ee/nP0fpT9

２.素材をダウンロード

※「素材使用します」などの一言コメントするだけでOK

３.ご自身のYouTubeチャンネルで指定ハッシュタグを付けた動画作品を投稿

（Youtubeアカウント” https://www.youtube.com/@C.H.E.T “にて続編の情報を発信します。フォローをお願いします。）

投稿媒体：YouTube

指定ハッシュタグ：#Reride_discover

コンテスト期間

募集期間：2025年9月25日~2026年1月15日

投稿受付期間：2026年1月1日〜2026年1月15日

発表予定：2026年2月予定

コンテスト特典

＜V Collection（Vコレ）とは＞

VTuber、Vライバー、ボカロ、ネットクリエイターなど形式にとらわれない新しいアーティストバーチャルコレクションです。

誰でもチャンスがあり、実力で夢やチャンスを掴める機会の提供を目指したこれまでにないクランです。

V Collection公式X

https://x.com/V_Collection_A

＜C.H.E.T.について＞

Artist Organization 「C.H.E.T.」（チェット）は、潜在的アーティストの「表現したい」という思いを起点に創造を始められる場を提供し、クリエイティブ・フォーマットを展開していく、インキュベーション組織およびマルチバース・ユニットです。

C.H.E.T.公式サイト

https://arts.chet.com/

C.H.E.T.SNSリンクはこちら

https://lit.link/chetarts