渡邊渚「現状維持も難しいんですよね」心身のバランスを語る
【モデルプレス＝2025/11/10】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、自身の体調ついて語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃41が11月10日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
今後も継続して自身の経験を活かして精神疾患に関する啓発活動を続けたいと語る渡邊。その中で「体調とのバランスを考えた時、頑張りすぎても恐らく悪い方に行っちゃうので現状維持も難しいんですよね。向上心が高い人からしたら私の発言に『おい！』って思うかもしれないですけど、本当に現状維持でいいんだと思います」と自分のペースを保ちつつ、「現状維持できるだけでもすごい、普通に生きていられることだけでもすごい。毎日ちゃんと朝に体が重いと感じることなく起きられるだけでもいいかな」と思いを馳せた。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には中山理香氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
◆渡邊渚「本当に現状維持でいいんだと思います」
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
