¾åÅÄÎµÌé¡õÀÖÀ¾¿Î¡¢KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¡È°ÕÌ£¿¼¡ÉÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/10¡Û¾åÅÄÎµÌé¤¬11·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ11·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡È°ÕÌ£¿¼¡É¤Ê°ì¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎKAT-TUN¥á¥ó¥Ð¡¼°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ
3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£°ÛÎã¤È¤Ê¤ë²ò»¶¸å¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆKAT-TUN¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖÀ¾¿Î¤¬Ë¬¤ì¡¢11·î9Æü¤ËµµÍüÏÂÌé¡¦¾åÅÄ¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢¾åÅÄ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ To be continued¡×¤È"°ÕÌ£¿¼"¤Ê°ì¸À¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤äÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£ÀÖÀ¾¤â¡Ö¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¡ô°ìÃ¶¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸¤¯KAT-TUN¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤Ï¡¢¹âÇ®¤Ë¤è¤ê¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖKAT-TUN¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖTo be continued¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡ª¡©¤Þ¤À¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÀÖÀ¾¤¯¤ó¤Î¡Ø°ìÃ¶¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡©¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡©¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2006Ç¯3·î22Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReal Face¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBest of KAT-TUN¡×¡¢DVD¡ÖReal Face Film¡×¤Î3ºîÆ±»þÈ¯Çä¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿KAT-TUN¡£ÀÖÀ¾¤Ï2010Ç¯7·î¡¢ÅÄ¸ý¤Ï2016Ç¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾åÅÄÎµÌé¡ÖTo be continued¡×
¢¡¾åÅÄÎµÌé¡õÀÖÀ¾¿Î¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
