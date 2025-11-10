芳根京子、キンプリ高橋海人に「たくさん助けてもらった」印象の変化も明かす【君の顔では泣けない】
【モデルプレス＝2025/11/10】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と女優の芳根京子が11月10日、都内で行われた映画『君の顔では泣けない』（11月14日公開）公開直前トークイベントに出席。高橋に救われたエピソードを明かした。
【写真】キンプリ高橋海人に救われた人気女優
公開に向けてこれまで様々な宣伝活動を行ってきた2人。芳根は「本当にたくさんの場所にお邪魔させてもらった中で、私、高橋くんがいる日、すごく安心なんですよ」と告白。これに高橋は「え〜！そんな嬉しいお言葉！」と喜んだ。続けて芳根は「1人だと『全部頑張らなきゃ！』って思うのが、2人だと『ちょっと力抜いていこっか』みたいな。すごくそれがありがたくて」と話し、高橋は「自分がそういうバイブスが出過ぎてるんでしょうね。のんびり感というか」と微笑んだ。
芳根は宣伝期間について「撮影のときもそうだったんですけど、この1ヶ月さらにたくさん助けてもらったなという印象です」と感謝。高橋は「僕の方こそですよ。芳根ちゃんがいるとすごく元気になれる。楽しい方じゃないですか。前の日とかワクワクします。『明日芳根ちゃんデーだ』って」と笑顔で返した。
さらに芳根は「撮影中はこういうふうに話す余裕がなかった」と回想。高橋も頷き「自分の役に向き合い散らかすというか。『周りを見ていないと！』と思うんですけど、どうしてもまなみに脳みそのほとんどを取られる。それぐらいの覚悟で、意識でいないと、置いていかれる感覚があった。やっと人間としてしゃべれる感じはありますよね」と話した。
これを聞いた芳根は「向き合ってるのか、散らかしてるのか（笑）？」と高橋の「向き合い散らかす」という言葉にツッコみ、「撮影中、こんなに楽しい方って知らなかったです。楽しい方だとは思っていたけど、ここまで不思議な方とは思わなかった」とにっこり。MCが「今も芳根さんがツッコミ役になってますもんね」と言うと、高橋は「本当ですか？自然と人間をそうさせちゃうバイブスがあるんでしょうね。いろんなバイブス持ってる」と反応した。
本作は、2021年9月に発売された君嶋彼方氏のデビュー作『君の顔では泣けない』の実写映画化。高校1年生の夏、プールに一緒に落ちたことがきっかけで心と体が入れ替わってしまった坂平陸と水村まなみは、元に戻ることを信じその方法を模索したが、15年経っても元に戻らない。入れ替わったまま人生の転機を経験してきた、外見がまなみの陸を芳根、外見が陸のまなみを高橋が演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆芳根京子、高橋海人の存在に感謝
◆芳根京子、高橋海人の印象の変化明かす
◆芳根京子＆高橋海人 映画「君の顔では泣けない」
