ロックバンド・キャロルでデビューして53年、ソロのロックシンガーとしては50年。76歳2カ月、日本人では最年長を更新した東京ドーム単独公演、『Do It！YAZAWA 2025』2daysの初日となる11月8日。2025年は音楽フェスや授賞式でのパフォーマンスはあったものの、単独ライブはこの日が初。それだけに矢沢ファッションでキメたファン、YAZAWAタオルを掲げて写真を撮るファン……会場前、開演前の熱気は凄まじい。昭和、平成、令和の3元号に東京ドームを実現したのは矢沢が初めて。筆者個人の感想としては2週間前この会場で開催されたOasisの盛り上がりの上をいっている気がした。ソールドアウトとなっているこのライブは、配信プラットフォームで生配信・生中継も行われた。

（関連：【画像】76歳に見えない。矢沢永吉、観客を圧倒するパフォーマンス模様）

17時の開演15分前くらいから、会場の各所で「永ちゃんコール」の“声出し”が熱気を帯びていく。開演時間が少し過ぎ、SEが流れて客電が落ちる。ステージの照明と観客の腕時計型のペンライトが眩く光り、炎が上がる。万雷の拍手と歓声の中、濃紺の上下、サングラス姿の矢沢が登場。すぐさまサングラスを外して、代名詞である白のマイクスタンドを傾け、1986年にリリースされた「さまよい」からスタート。オープニングナンバーが終わったところで「ようこそいらっしゃい！ 矢沢永吉ソロ50周年の東京ドーム、最後まで一緒にいこうぜ！」と客席に呼びかけ、ジャケットを脱いで気合いを見せる。シンプルながら強い照明が客席を光線のように照りつける中、「テレフォン」「ゴールドラッシュ」「世話がやけるぜ」といった長年のファンを熱くさせる初期の名曲を続けて放つ。

続くMCでは満員の客席を眺めながら、「ばっちり入ってない、これ？ うれしいぞ！」と絶叫。今年3月に他界した盟友、NOBODYの木原敏雄が作詞した「世話がやけるぜ」を「木原の傑作と言っても過言ではない」と言及。「もう1曲、木原の曲を紹介します」と、1978年のアルバム『ゴールドラッシュ』からの「さめた肌」へ。客席からは思わず感嘆の声が漏れる。ステージ後ろには稲妻の音と映像が映し出され、スモークがたかれて始まったのが「SOMEBODY’S NIGHT」。華麗にセクシーにこの大ヒット曲を披露した後は、ゴールドとレッドの照明が瞬くなか、キャッチーなナンバー「“カサノバ”と囁いて」へと続いていく。

ここでしばしイメージ映像が流れ、その後アコースティックギターにスポットがあたって始まったのが「ラスト・シーン」。上手から白、下手から黒の、そろいの出立ちの大群が入ってきてステージを横切っていく。2つの軍が交差した後、中央から矢沢が現れてパワフルにステージを左右に移動しながら、熱くこの曲を歌い上げる。そしてグリーンのスポットライトがステージに降り注ぐ中での「共犯者」、間髪売入れずに美しい薔薇の映像が流れて「MARIA」へ。

MCでは2000人規模の会場のツアーから徐々にエンジンをかけ、最終的に大きな会場へと挑んでいくという例年の流れに反して、「今年は東京ドームからスタートして、ビビっている」と笑いを誘う。続いてツアーのリハーサルが始まるとステージのテンションに自分を持っていくためにホテルに滞在するエピソードなどを披露。会場がアットホームな雰囲気になった後は、矢沢が黒いアコースティックギターを持ち、それをかき鳴らす音と歌、ピアノだけで構成された「もうひとりの俺」、終わってすぐギターをおろして態勢を整えて、ハードなナンバー「ワン・ナイト・ショー」へ。炎が上がるステージでスタンドマイクを振り回して熱いパフォーマンスをくりひろげる。曲中のドラムスとギターのかけ合い中にモノクロの柄シャツに着替えた矢沢が再登場。オレンジ色の照明に縁取られたステージでバラードナンバー「古いラブレター」を披露した。

続くMCでは「古いラブレター」のように自身が30歳前後だった頃のナンバーを歌いたかったという心境を明かす。そして「ドームってでかい、遠いよね。矢沢行きますよ」と、ツアータイトルが書かれた旗がなびくハマーに乗り、「永ちゃんコール」が鳴り止まないペンライトが光る会場内を、時どき「近いぜ！」「ロックンロール！」と叫びながら1周する。

ステージに戻った矢沢が披露するのは、娘のシンガー・矢沢洋子とともに歌う「Risky Love」。父娘の歌声がシンクロする、うれしいサプライズパフォーマンスに会場が湧く。シャツを脱いで黒のTシャツ姿の矢沢がしっとりと披露する「HEY YOU…」の後は、赤と青のビームが客席に差し込む中でハードな「黒く塗りつぶせ」。「バックコーラスが聞こえない！」と時には観客をあおりながら、コール＆レスポンスで客席の一体感を盛り上げる。そして「A Day」の美しいピアノ音が響くと、客席から歓声が湧く。輝くシルバーのジャケットを羽織った矢沢が、ステージ前に張り出した花道の先端にゆっくりと歩きながら感情豊かにこの曲を歌いあげた後は、間髪入れずに「時間よ止まれ」が始まる。大人気曲なだけに客席からはどよめきが起きる。

そして「矢沢をバチッと支えてくれるグレイトなメンバー」と、信頼厚いバンドメンバーを一人ひとり紹介していく。最高潮に達した客席が映し出されながら「YOU」「逃亡者」へ。続く「真実」では、星空のように照明が光り輝く中で花道に移動する矢沢にスポットライトがあたる。いつの間にかステージバックにはオーケストラが並び、この曲をドラマティックに盛り上げる。曲が終了し、矢沢が左右正面、三方向に深く頭を下げて本編が終了する。

演奏前に「Mr.Eからのお願い」とハッピーなコンサートにするためのルールがアナウンスされていたのだが、そこにはアンコールからは周りに配慮した上での“声出し解禁”とあった。「ここからが自分たちの出番」とばかりに、一段と気合いが入ったように見える客席のあちこちから「永ちゃんコール」が沸き起こっている。程なくして、白の上下がキマった矢沢が登場すると、客席の熱狂が最高潮に達する。

「鎖を引きちぎれ」では力いっぱいの永ちゃんコール、タオル投げ。ステージバックの映像に映し出された観客の笑顔も弾けている。続く「止まらないHa～Ha」では矢沢は白のハットを着用。この曲でも「待ってました」とばかりに観客も大合唱。矢沢の表情も満足そうだ。ラストナンバー「トラベリン・バス」ではゴールドのテープが客席に放たれ、煌めく照明の中で花火が上がる。大歓声の中、矢沢が客席に頭を下げ手を振ってステージを後にし、約2時間20分の華麗なコンサートが幕を閉じた。

矢沢永吉とは日本のシンガーソングライターというだけでなく“生きざま”であり、その魂を継承するファンが作り上げてきた“現象”だ。会場に足を運んだ観客の多くは、半世紀以上を生きてきたベテランたちでファン歴も長いはず。広い会場には、同じ気持ちを共有した「矢沢の同志」が集まっている感覚がした。矢沢の信頼が厚いそんなファンと共に作り上げたコンサートの一体感は、他ではなかなか味わえるものではない。ドーム2daysの後、全国ツアーへと旅立つ、矢沢永吉。日本に住む者なら、音楽ファンなら、ロックファンなら、この“現象”をその目で観ておくべきだと思う。

（文=山西裕美）