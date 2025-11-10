ドル指数は小幅低下、先週末からの水準で＝ロンドン為替



週明けのドル指数動向は比較的落ち着いたものとなっている。東京午前の９９．７４２を高値に、ロンドン序盤には９９．４５５までの低下となっている。週末の米上院でつなぎ法案に関する手続きについて賛成多数となり、政府機関閉鎖問題の解消への期待感が高まった。週明けオセアニア市場では、ドル円の上昇が主導してドル指数はドル高に振れた。しかし、為替相場の主導権は円相場が握っており、ロンドン時間に入るとユーロ円やポンド円の上昇とともに、ユーロドルやポンドドルも買われている。この影響でドル指数は先週末比マイナス圏に軟化している。ただ、先週金曜日の９９．３９８から９９．８７２までのレンジ内での動きにとどまっている。引き続き１０日線９９．６４３を挟んだ水準での揉み合いとなっている。



ドルインデックス＝99.58(-0.02 -0.02%)

