これからの気象情報です。

11日(火)も断続的に冷たい雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、広い範囲にカミナリ・強風注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。



◆11月11日(火)の天気

・上越地方

糸魚川市も含めて断続的に雨雲が流れこむでしょう。

最高気温は12～13℃で、11月下旬並みの予想です。



・中越地方

雨が降ったりやんだりで、標高の高いところでは雪が混じることもあるでしょう。

最高気温は沿岸部で13℃、山沿いで10℃の予想です。



・長岡市と三条市周辺

傘マークのない地域でも所々で雨が降るでしょう。

最高気温は12℃前後で、今日より3℃ほど低くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

晴れ間の出るところもありますが、にわか雨に注意が必要です。

また、朝から気温があまり上がらず日中でも空気が冷たいでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

曇りマークの時間でも雨雲のかかるところがあるでしょう。

山形との県境ではミゾレや雪になるところもありそうです。



◆風と波

下越と佐渡で風がやや強く吹くでしょう。

波は最大4mと高く、上越と中越ではウネリを伴う予想です。



◆紅葉見ごろ情報

山沿いで見ごろが続いているほか、弥彦公園や長岡のもみじ園などの平地でも紅葉シーズンを迎えているところがあります。



◆週間予報

12日(水)午前中はにわか雨がありますが、次第に晴れてくるでしょう。

13日(木)～15日(土)は晴れ間の出る日が多く、おおむねこの時期らしい気温になりそうです。



11日(火)は、一層空気がヒンヤリしそうです。しっかりと防寒をしてお出かけください。