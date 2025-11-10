平地でも紅葉見ごろのところも、明日も断続的に冷たい雨に【これからの天気(10日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
11日(火)も断続的に冷たい雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲にカミナリ・強風注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。
◆11月11日(火)の天気
・上越地方
糸魚川市も含めて断続的に雨雲が流れこむでしょう。
最高気温は12～13℃で、11月下旬並みの予想です。
・中越地方
雨が降ったりやんだりで、標高の高いところでは雪が混じることもあるでしょう。
最高気温は沿岸部で13℃、山沿いで10℃の予想です。
・長岡市と三条市周辺
傘マークのない地域でも所々で雨が降るでしょう。
最高気温は12℃前後で、今日より3℃ほど低くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れ間の出るところもありますが、にわか雨に注意が必要です。
また、朝から気温があまり上がらず日中でも空気が冷たいでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
曇りマークの時間でも雨雲のかかるところがあるでしょう。
山形との県境ではミゾレや雪になるところもありそうです。
◆風と波
下越と佐渡で風がやや強く吹くでしょう。
波は最大4mと高く、上越と中越ではウネリを伴う予想です。
◆紅葉見ごろ情報
山沿いで見ごろが続いているほか、弥彦公園や長岡のもみじ園などの平地でも紅葉シーズンを迎えているところがあります。
◆週間予報
12日(水)午前中はにわか雨がありますが、次第に晴れてくるでしょう。
13日(木)～15日(土)は晴れ間の出る日が多く、おおむねこの時期らしい気温になりそうです。
11日(火)は、一層空気がヒンヤリしそうです。しっかりと防寒をしてお出かけください。
11日(火)も断続的に冷たい雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲にカミナリ・強風注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。
◆11月11日(火)の天気
・上越地方
糸魚川市も含めて断続的に雨雲が流れこむでしょう。
最高気温は12～13℃で、11月下旬並みの予想です。
・中越地方
雨が降ったりやんだりで、標高の高いところでは雪が混じることもあるでしょう。
最高気温は沿岸部で13℃、山沿いで10℃の予想です。
・長岡市と三条市周辺
傘マークのない地域でも所々で雨が降るでしょう。
最高気温は12℃前後で、今日より3℃ほど低くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れ間の出るところもありますが、にわか雨に注意が必要です。
また、朝から気温があまり上がらず日中でも空気が冷たいでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
曇りマークの時間でも雨雲のかかるところがあるでしょう。
山形との県境ではミゾレや雪になるところもありそうです。
◆風と波
下越と佐渡で風がやや強く吹くでしょう。
波は最大4mと高く、上越と中越ではウネリを伴う予想です。
◆紅葉見ごろ情報
山沿いで見ごろが続いているほか、弥彦公園や長岡のもみじ園などの平地でも紅葉シーズンを迎えているところがあります。
◆週間予報
12日(水)午前中はにわか雨がありますが、次第に晴れてくるでしょう。
13日(木)～15日(土)は晴れ間の出る日が多く、おおむねこの時期らしい気温になりそうです。
11日(火)は、一層空気がヒンヤリしそうです。しっかりと防寒をしてお出かけください。