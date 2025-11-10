女優・南沙良の2026年のカレンダーが11月7日（金）にレプロエンタテインメント より発売された。

東京国際映画祭でも注目を集めた女優・モデルの南沙良。デビュー11周年企画「Re:11 Project」のひとつとして、2026年のカレンダー発売が決定した。11月7日より南沙良オフィシャルストアでの予約販売が開始となった。プロジェクトの集大成となる、自身初のファンイベントの開催も決定した。

南沙良は今年デビュー11周年を迎え、彼女にとって2025年は、様々な作品との出会いの中で大きな成長を実感できる1年となった。その変化や成長を多くの方に知ってもらうべく、「Re:11 Project」と名付けた企画を始動。本プロジェクトを通して南の女優としての成長を感じられる一冊となっている。

南は、映画やドラマを中心に幅広い表現活動を続けており、東京国際映画祭でもその演技力が注目を集めている。2025年は複数の映像作品に出演し、これまでとは異なる役柄に挑戦するなど、俳優としての幅を広げた年でもあった。今回のカレンダーには、そうした成長や変化を象徴するカットが多く収められている。

ファンイベントの参加チケットは、ファンクラブ会員様限定での抽選販売。カレンダー発売やイベントに関する最新情報は、オフィシャルサイトや各種SNSにて発表される。

■南沙良コメント2026年度のカレンダー発売が決定しました！今年は、より私らしい素の1面もたくさん見ていただければと思い撮影しました。愛犬ホルモンのクッションもどこかに登場しているので是非チェックしてみてください。初めてのファンイベント開催で少し緊張もしてますが、みなさんとお会い出来るのを楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）