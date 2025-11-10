10日(月)はスッキリしない天気で、断続的に雨が降り所々で雨風ともに強まりました。そして、今夜も局地的に雷雨となるため、引き続き落雷などに注意ください。



さて、11日(火)も不安定な空模様になりそうです。



◆11日(火)午前9時の予想天気図

冬型の気圧配置が続いて、上空にはこの時期としては強い寒気が居座る見通しです。このため、県内は大気の不安定な状態が続いて、断続的に雨雲が流れこんでくるでしょう。



◆11日(火)の天気の移り変わり

朝6時は各地ともスッキリしない天気で、下越以外でもにわか雨のところがあるでしょう。

時間を進め、日中は広い範囲ではありませんが所々で雨が降るでしょう。山沿いでは雪の混じるところがありそうです。夜にかけても変わりやすい天気が続きますので、11日(火)は晴れていても急な雨やミゾレに注意ください。



そして、今日よりも気温が下がりそうです。



◆11日(火)の予想最高気温

平地で13℃前後、山沿いで10℃前後の予想で今日より3℃ほど低いところが多くなりそうです。11日(火)は朝からあまり気温が上がりませんので、朝起きたときの体感で服装を決めてよさそうです。