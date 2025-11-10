佐賀の金丸晃輔がB1通算900本目の3P成功「1000本目指して頑張ります」
11月9日、B1西地区の佐賀バルーナーズに所属する金丸晃輔が、史上5人目となるB1通算900本目の3ポイントシュート成功を達成した。
節目の記録にあと1本と迫っていた金丸は、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節の大阪エヴェッサ戦に途中出場。第1クォーター残り5分10秒に右コーナーでパンチストップからステップバックスリーを決め、900本の節目に到達した。
惜しくもチームは81－83で敗れたが、金丸個人としては記録達成後も2本の3ポイントを成功させ、20得点4リバウンドの活躍。前日のGAME1も含め3ポイントは5本すべて成功させており、今シーズンの3ポイント成功率は52.8パーセントまで上昇した。
試合後、金丸は「800本をこないだ達成したような感覚だったんで、もう900かっていうような感じです。でも記録は、どんどん伸ばしていきたいなと思ってますし、3ポイントは僕にとっての武器なので、次は1000…1000本いけるかな。1000本目指して頑張ります」とコメントした。
現在36歳の金丸は、ここまでB1リーグ戦の全15試合に出場し1試合平均11.3得点。持ち前の長距離砲で存在感を放っている。
【動画】金丸のB1個人通算900本の3P成功の瞬間！
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON
第9節 11/9(日)
vs.#大阪エヴェッサ
━━ 第1Q終了━━
佐賀 20-16 大阪
#20 岸田がペイントアタックで勢いをもたらすと、#13 金丸が3Pを沈めて流れを呼び戻す。
ディフェンスでも5人が集中し、24秒バイオレーションを奪取。4点のリードで第2Qへ。
- 【公式】佐賀バルーナーズ 🏀 (@SagaBallooners) November 9, 2025